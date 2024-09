Jön az előrehozott finálé a US Openen, visszavágna az orosz óriás a világelsőnek

Nyugodtan nevezhetjük előrehozott döntőnek Jannik Sinner és Danyiil Medvegyev szerda esti csatáját az Arthur Ashe stadionban, az észak-amerikai nyílt teniszbajnokság, a US Open negyeddöntőjében.

Szokatlan, hogy a legjobb nyolc között kerül össze egy Grand Slam-bajnokságon a végső győzelemre legesélyesebb két teniszező. Ehhez persze az is kellett, hogy Carlos Alcaraz már a második, Novak Djokovics pedig a harmadik mérkőzésén befejezze az idén az amerikai nyílt teniszbajnokságot. Sinner és Medvegyev párbaja persze akkor is extra ütközetnek számítana a negyeddöntőben, ha a spanyol és a szerb még versenyben lenne. Az esetlegesen fanyalgóknak ideje lesz hozzászokniuk, hogy

a Federer–Nadal-korszaknak vége, Djokovics sem lesz már fiatalabb, és még szerencsések a szurkolók, hogy a férfiaknál egyből jött egy Sinner és Alcaraz – a nőknél 6-8 éve várnak hasonló sztárjelöltek felbukkanására.

Medvegyev 2018 óta minden évben nyert legalább kettő serleget az ATP Touron, az idén még egyet sem. Nem múlt el nyomtalanul, hogy megint elvesztett egy Grand Slam-döntőt 2:0-s játszmaelőnyről (6:3, 6:3 Sinner ellen). „Nem volt könnyű időszak az Australian Open utáni. Fájdalmasan érintett. Kihagytam néhány versenyt és nem tudtam, nem lenne-e jobb egy kis szünetet tartani. Ráadásul gyakran vannak fizikális fájdalmaink, amik hol elmúlnak, hol előjönnek, vagy a testünk valahogy kezeli, leküzdi. Ezúttal viszont egy makacs vállsérüléssel is bajlódtam, ami elsősorban az edzésben korlátozott, nem tudtam az adogatást gyakorolni” – emlékezett vissza az orosz még hétfőn az év eleji kihívásaira, amik aztán egyértelműen meghatározták az eredményességét.

Az első ATP 1000-esen, Indian Wellsben azért döntőt játszott – Alcaraztól kapott ki, majd Miamiban Sinner ütötte ki az elődöntőben (1:6, 2:6). A salak nem a kedvence, az idén sem történt ebben fordulat, de Wimbledonban pazar tenisszel vágott vissza a világelső Sinnernek ötjátszmás csatában, mielőtt az elődöntőben a címvédő Alcaraz megállította őt. Igazi sportemberként elment az olimpiára, bár tudta, hogy a Roland Garroson, salakon nem az ő versenye lesz – a 16 között búcsúzott Félix Auger-Aliassime ellen. Az már meglepőbb volt, hogy a két nyári 1000-es versenyen egyaránt az első meccsén kikapott és így érkezett New Yorkba.

Montrealban és Cincinnatiban nem úgy játszottam, ahogy akartam. A teniszben nagyon sok a bizonytalansági tényező, amire nehéz felkészülni. Kialakítottam egy olyan hozzáállást, minden versenyre egy új lehetőségként tekintek és hajtom magam tovább, dolgozom folyamatosan. Ez néha sikerül, néha nem. Most úgy tűnik, hogy működik, aminek örülök

– magyarázta Medvegyev még a portugál Borges elleni sima diadala után. Az biztos, hogy a 2021-es US Open bajnok megint elérte azt a szintet, azt a teniszét, amivel bárkit képes legyőzni. Ne felejtsük el, három éve ő akadályozta meg a US Open-döntőben, hogy Novak Djokovics megcsinálja a naptári Grand Slamet, ami a férfiaknál 1969 óta nem sikerült senkinek. De, az is Medvegyev, aki már öt Grand Slam-döntőt vesztett el. „Igyekszem majd a wimbledoni mérkőzésünkre emlékezni, gondolni és nem a melbourne-ire. Ismerjük egymás játékát, általában azon múlik minden, hogy a fontos pillanatokat melyikünk játssza meg jobban. Talán megpróbálom majd meglepni valamivel, vagy ő engem. Tudom, ahhoz, hogy legyőzzem, a legjobb játékom kell, de ezt már sikerült néhányszor megoldanom” – értékelt őszintén Medvegyev.

Jannik Sinner szereti a fontos, feszült, kiélezett pontokat, pillanatokat. Úgy tartja, azért edz, hogy ezeket jól meg tudja játszani. Szerinte ehhez a síből hozza a megfelelő hozzáállást. „A síből jövök. Amikor síelsz, egy hiba és vége a versenyednek. A teniszben lehet rontani, ami egy más mentalitás. Ennyi az egész” – magyarázta az első kiemelt olasz, aki fordulóról fordulóra egyre jobban teniszezik és érezhetően maga mögött tudta a kellemetlen doppingügyét. Ha vasárnap megnyerné pályafutása második Grand Slam-trófeáját, akkor gyakorlatilag a szezonvégi világelsőségét is bebiztosítaná.

Kedden már az elődöntőért teniszeztek az Arthur Ashe stadionban, és folytatódott Emma Navarro tündérmeséje. A korábbi NCAA-bajnok amerikai, aki két éve ilyenkor még 145. volt a ranglistán, viszonylag könnyedén állította meg Sztéfanosz Cicipász szerelmét, Paula Badosát (6:2, 7:5), a második játszmát 1:5-ről megfordítva. Navarróra az elődöntőben Arina Szabalenka vár, a nagy esélyes fehérorosz kiütötte az olimpiai bajnok kínai Cseng Csin-vent (6:1, 6:2).

Alexander Zverevnek legalább 2025-ig várnia kell az első Grand Slam-serlegére. A német ugyan több ászt ütött és kevesebb kettős hibát, mint ellenfele, jobb százalékban jöttek be az első adogatásai és több nyerőt ért el, mint Taylor Fritz, ráadásul az amerikainak több ki nem kényszerített hibája volt, mint a németnek, mégis Fritz nyerte a párbajt (7:6, 3:6, 6:4, 7:6), és jutott pályafutása során először Grand Slam-elődöntőbe. „Semmit nem tettem azért, hogy kiérdemeljem a győzelmet. Borzalmasan játszottam. Nem emlékszem arra, mikor ütöttem ennyire rosszul a fonákot, ami a védjegyem, ha éjjel 3-kor felkeltenek, akkor sem hibázom el. Időnként tele volt a fejem kérdőjelekkel, ötletem se volt, mit kellene csinálnom” – fogalmazott kritikusan Zverev, aki nem megy el Kínába a német válogatott tagjaként a jövő heti Davis-kupa nyolcaddöntő-csoportkörre.

Az esti előadást az egyik VIP-páholyból követte Roger Federer, aki a mérkőzés közben jót beszélgetett két egykori játékostársával. A brit Tim Henman szakkommentátorként dolgozik, a francia Arnaud Boetsch a Rolex globális kommunikációs igazgatója. A New York-iakat lázba hozta Frances Tiafoe, megtelt az Arthur Ashe lelátója, pedig estére már kellemetlenül lehűl a levegő. Érdekesség, hogy Dimitrov és Tiafoe is játszott a sportvilág legnagyobb teniszstadionjában Roger Federerrel. Az amerikai még 19 évesen, 2017-ben járt közel a szenzációhoz, az akkor 3. kiemelt svájci öt játszmában jutott túl rajta az első fordulóban. Az volt a pillanat, amikor Tiafoe elhitte, hogy van helye a profi teniszben. Dimitrov 2019-ben a negyeddöntőben legyőzte Federert a döntő szettet 6:2-re nyerve – az volt az egyetlen mérkőzés, amikor jobbnak bizonyult a svájcinál.

Az esti program utolsó mérkőzése végül szomorú pillanattal ért véget, Dimitrov a negyedik szett derekán feladni kényszerült a csatát – ekkor Tiafoe vezetett 2:1-re –, így az amerikai jutott be az elődöntőbe, és meccselhet a fináléért honfitársával, Fritzzel. Ezzel pedig az is eldőlt, hogy 2006 után újra lesz amerikai játékos a férfiak egyéni döntőjében a US Openen.

