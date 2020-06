A vezérigazgató távozott, az Index marad

Rengeteg aggódó, érdeklődő kérdést, minket féltő üzenetet kaptunk az elmúlt másfél napban, mióta nyilvánosan is jelezte a szerkesztőség, hogy veszélyben érzi magát.

Kedden újabb fejlemény történt: Pusztay András, az Index vezérigazgatója távozott a posztjáról. A helyére pedig Ződi Zsolt, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézetének tudományos munkatársa érkezik.

Nem látjuk még, mi következik az újságért és a szerkesztőség egységéért mindig kiálló vezérigazgatónk távozásából. Egy valamit azonban biztosan tudunk:

továbbra is ragaszkodunk a tartalmi függetlenséghez és a szerkesztőség érinthetetlenségéhez.

És a következő napokban egyértelmű biztosítékokat várunk, hogy megmaradjanak azok az értékek, amelyek miatt az Index az ország legnagyobb, legolvasottabb lapja.

És talán a legszeretettebb is. Köszönjük az olvasóknak a felénk áradó hatalmas szeretet, a kitartásra biztató kedves üzeneteket, és még a minket szidalmazó kommenteket is. Ezeket nem is szeretnénk magunkban tartani.

A következő napokban bemutatjuk, megmutatjuk, mit gondolunk mi az Indexről, és kérjük, önök is, ti is írjátok meg a tema+azenindexem@mail.index.hu emailcímre, mit szerettek vagy éppen mit gyűlöltök a leginkább az Indexben. Vagyis: hogy miért hiányozna a leginkább az Index.

Az újság, amelyikből nincs másik.