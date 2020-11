Az Index leállt, az Inda szerel

Kedves Olvasóink, ma reggel észlelhették, hogy többször is hosszú időre elérhetetlenné vált az Index. A hibákért elnézésüket kérjük.



Az Index technikai hátterét teljes egészében partnerünk, az Inda-csoport egyik tagja biztosítja. Szakembereik dolgoznak a hibák kiküszöbölésén. Sajnos, az elmúlt tíz napban több alkalommal is jelentkeztek olyan technikai malőrök, amelyek megmutatkoztak az Index látogatottsági adataiban is. Kérjük megértésüket és egyben köszönjük töretlen bizalmukat, hiszen tegnap is több mint egymillióan olvastak minket.