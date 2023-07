A számok magukért beszélnek – Az Index és a Femina is közönségkedvenc

A különböző kiadványok olvasottságát hagyományosan a napi átlag látogatószám alapján értékeli a piac, ugyanakkor a hirdetők számára legalább ekkora fontossággal bírnak az egyes kiadványokra jellemző minőségi mutatók is. A digitális közönségmérést szolgáltató Gemius Hungary ezen a területen vezetett be egy új, a felhasználók teljes tartalomfogyasztási szokásait jobban jellemző mutatószámot.

A relative share of time egy tetszőlegesen összeállított kiadványkörön belül azt mutatja, hogy a kiválasztásban érintett kiadványok összes látogatója az ideje hány százalékát töltötte egy- egy portálon. Ebben a mutatóban is kiemelkedően teljesít az Index és a médiacsoport női kiadványa a Femina is.

Az új, minőségi mutató egyúttal jelzésértékű abban a tekintetben, mennyire tartja az olvasó az adott szegmensben relevánsnak az egyes kiadványok tartalmát. 2023. július 1–12 között az e.gemius relative share of time mutatóját alapul véve az Indamedia-portfólió mindkét kiadványa vezeti a mezőnyt saját szegmensében:

A vezető híroldalak olvasására fordított idő egyharmadát az Indexen töltötték a hazai hírfogyasztók, többet mint a dobogó másik két helyezett hírsite-on együttvéve.

Ezzel egy újabb fantasztikus eredményt könyvelhet el a kiadvány amellett, hogy a második negyedévben az egyedi látogatószám, az oldalakon eltöltött idő, valamint az oldal letöltés tekintetében egyaránt a mezőny éllovasa volt.

A Femina az új mutató alapján is őrzi vezető helyét a női magazinok körében: a szegmens esetében a tartalomfogyasztásra szánt idő 28 százalékát a Feminán töltötték az olvasók.