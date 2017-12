Február 15-én elkezd hirdetéseket blokkolni a Chrome

Júniusban jelentette be a Google, hogy a Chrome böngészőjében elkezdi blokkolni a reklámokat, beleértve a sajátjait is, ha a betöltött weboldal nem felel meg egy kimondottan felhasználóbarát feltételrendszernek. Most már pontos dátuma is van a reklámblokkolás kezdetének: 2018. február 15.

Az ésszerű online reklámozás irányelveit egy Coalition for Better Ads nevű csoport találta ki, ehhez csatlakozott idén a Google. Minden platformra kitaláltak valamit. A számítógépeken például tiltólistára kerültek a felugró reklámablakok, a hanggal elinduló reklámvideók, a visszaszámlálóval működő egészkijelzős reklámok, és a nagy méretű, mindig előttünk lebegő reklámsávok.

Mobilon még több problémás hirdetési típust definiáltak, a fentiekhez képest űzendőnek ítélték többek közt a villódzó animált hirdetéseket és a kijelző több mint 30 százalékát beterítő bannereket is.

Minden hirdetést blokkolnak a weboldalon, ha az több mint 30 napon át nem képes megfelelni az előírásoknak

Hogy a weboldalak üzemeltetői tudjanak alkalmazkodni az új felételekhez, a problémás hirdetéseikről jelentést fognak kapni egy Ad Experience Report nevű oldalon. Ez Google-fiókkal tekinthető meg.

A Chrome új reklámkezelő módszere a felhasználók szempontjából előnyös lehet, hiszen élvezhetőbbé válhatnak a weboldalak. A portálok és a hirdetők is jól járhatnak azzal, hogy a jobb felhasználói élmény talán szükségtelenné teszi a felhasználói közbeavatkozást, és kevesebben fognak sokkal agresszívebb hirdetésblokkoló pluginokat telepíteni.