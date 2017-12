Bocsánatot kért az Apple az iPhone lassításáért

Éppen egy hete ismerte be az Apple, hogy valóban lassítják a régebbi iPhone-okat, amit érthető módon hatalmas felhördülés követett a felhasználók részéről, annak ellenére is, hogy a lassításra alapvetően jó okuk van. Úgy tűnik a cégnél is érezték, hogy ezzel muszáj lesz kezdeni valamit, csütörtökön ugyanis nyílt levélben tudatták a felhasználóikkal, érzik, hogy cserben hagyták őket, ezért pedig kárpótolják is őket – írja a The Verge.

Az Apple a levélben azt írja, az akkumulátorok elhasználódó alkatrészek, éppen ezért jövő év januárjának végétől egészen decemberig mindenkinek, aki iPhone 6-os, vagy annál újabb készülékkel rendelkezik, a szokásos 79 dollár helyett 29 dollárért adják majd az aksit, emellett pedig azt az általunk is hiányolt felületet is integrálják majd az iOS-be, amivel meg lehet majd nézni az akkumulátor állapotát.

Emellett persze azt is megígérték, hogy továbbra is dolgoznak majd azon, hogy még jobb legyen a felhasználóknak, amibe beletartozik az is, hogy miként kezelik az öregedő aksikat. Arról, hogy a lassításra egyébként miért van szükség, múlt heti cikkünkben olvashatnak.