Argentínánál segít az oroszok kémhajója

Az orosz haditengerészet kémhajója, a Jantar most éppen segít a november 15-én eltűnt argentin tengeralattjáró felkutatásában. A tengeralattjáró 44 fős legénysége már biztosan nincs életben, de Argentína ki akarja deríteni, mi történt pontosan a hajóval.

Az argentin küldetés mellett a Jantar már korábban is ellátott kutatási és mentési feladatokat. Ez a hajó talált rá két orosz harci gépre, egy Szu–33 és MiG–29 típusú repülőre, amelyek 2016-ban, a szíriai háború idején zuhantak a Földközi-tengerbe. A Jantar „még időben mentette ki a repülőgépek titkos berendezéseit” – állt egy orosz parlamenti jelentésben.

A Jantar ugyan hivatalosan egy óceánkutató hajó, valójában azonban tele van felderítő berendezésekkel, és távirányítású mélytengeri tengeralattjárókkal is. Képes titkos feladatokat is ellátni, és a mélytengeri nyomkövetésre is alkalmas. A 108 méter hosszú hajó 2015-ben állt szolgálatba, személyzete 60 fő. A Balti tenger egyik kikötőjében, Kalinyingrádban épült. Háromfős személyzettel működő tengeralattjárói, a Rusz és a Konszul 6000 méteres mélységbe tudnak lemerülni.

A BBC szerint a Jantar mozgása miatt is figyelmeztethetett a brit hadsereg decemberben, hogy Oroszország megzavarhatja a létfontosságú tenger alatti kommunikációs kábelek működését. Arra azonban nincs bizonyíték, hogy ilyesmi eddig megtörtént volna.

2016 utolsó hónapjaiban a Jantar a szíriai partoknál, tenger alatti kommunikációs kábelek felett időzött. A hajó furcsa műveleteit a Covert Shores honlap észlelte. Jelentése szerint a kábelek felett gyakran megszakított hajókázás arra utalt, hogy egy tengeralattjáró a tengerfeneket vizsgálta.

A Jantar 2015 nyarán az amerikai Kings Bay haditengerészeti támaszpont közelében hajózott. A Pentagon tisztségviselői szerint az oroszok titkos adatokat gyűjtöttek az amerikai tengeralattjárók felszereléséről, a Kings Bay ugyanis hat amerikai Trident tengeralattjáró állomáshelye.

Oroszországnak van jó néhány régebbi kémhajója is. Az egyik, a Liman áprilisban a török partoknál egy teherhajóval ütközött és elsüllyedt. Legénységének minden tagját megmentették.