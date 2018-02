12 milliárd forintért vesz magyar fejlesztőcsapatot a Google

Öt évvel ezelőtt, amikor a LogMeIn-alapító Anka Mártonnal Bostonban beszélgettünk a cége jövőjéről, hogy bemutassuk a startupok világát, még csak egy ambiciózus új projekt volt náluk a felhővel kommunikáló eszközöket menedzselő Xively. Például egy cég, amely egy rakás eszközzel akar távolról irodai klímákat vezérelni, a Xively segítségével előbb megtervezheti, majd üzemeltetni is tudja a rendszerét. Biztonságos módon monitorozni tudja a termék állapotát, kiküldhet frissítéseket, betekinthet a felhasználók tevékenységébe.

Most pedig bejelentkezett a Google, hogy 50 millió dollárért megveszi az egészet.

Ezzel a tranzakcióval létrejön a Google első magyarországi fejlesztőközpontja, ahol egy 20-30 fős mérnökcsapat dolgozik IoT-megoldásokon. A hír már a Google Cloud oldalán is megtalálható, és hosszan fényezik a magyar fejlesztőközpontban meglévő mély iparági tudást, valamint azt, hogy a Xively fejlett eszközmenedzsmentje, kommunikációs megoldása jól jön majd a Google Cloud IoT Core felhasználóinak.

Jó volt látni, hogy a Google vezetői is azt mondják, hogy nagyon profi dolgot raktunk össze. Mégiscsak olyan híre van a Google-nek, hogy oda csak a legjobbakat veszik fel, és nekik a Xively úgy ahogy volt, kellett

- mondta a felvásárlás kapcsán Láng András, a LogMeIn alelnöke, vezető mérnöke, aki részt vett az ügylet lebonyolításában.

Moonshot projekt volt

A felvásárlás a LogMeIn szempontjából is hatalmas siker, hiszen egy évek óta dédelgetett projektjük vált elég éretté ahhoz, hogy egy szép kerek összegért felvásárolják.

Amikor a LogMeIn belevágott a Xively projektbe, a csapat még a számítógépek és mobiltelefonok távmenedzseléséről volt ismert (szaknyelven a software as a service, vagyis SaaS-bizniszben volt benne). Innen akartak belépni a platformszolgáltatás világába, ahol most olyan nagyágyúk vannak, mint a Google és az Amazon (ez a platform as a service, a PaaS).

Repkednek a milliárdok A LogMeIn most tette közzé a 2017-es pénzügyi beszámolóját, és ebből kiderül, hogy tavaly 989,8 millió dollár forgalom mellett 209 millió dolláros EBITDA jött össze. Ez igen szép eredmény ahhoz képest, hogy 2016-ban még csak 276 milliós forgalma volt a cégnek. A LogMeIn részvényeivel a Nasdaq tőzsdéjén kereskednek, és a vállalat piaci értéke több mint 7 milliárd dollár. Csak összehasonlításképpen: a Forbes szerint 2017 májusában a MOL ért nagyjából ennyit.

A Xively eredetileg egy felvásárolt brit cég, a Pachube megoldásaira épült, de körülbelül három évvel ezelőtt teljesen újraírták az egészet, így ma már azt mondhatjuk, hogy

a Google egy tisztán Magyarországon összerakott infrastruktúrát, innovációt vett meg 50 millió dollárért.

„Pár éve rádöbbentünk, hogy a platformbiznisz sokkal nagyobb lélegzetvételű, mint amilyennek eleinte láttuk, és az Amazonnál akár ezres nagyságrendben dolgoznak mérnökök hasonló megoldásokon” - mondta Láng András. „Döntenünk kellett, hogy vagy teljes erővel erre fókuszálunk, hogy minden részterületet lefedjünk, vagy kivonulunk erről a területről.”

Végül a Xively rárepült a prémium szolgáltatásokra, erről szólt náluk az elmúlt egy év. Egyébként a LogMeIn nem vonul ki teljesen az IoT piacáról, sőt, éppen ők lesznek azok, akik majd prémium szolgáltatást tudnak nyújtani az ügyfeleiknek az internetre kötött dolgaik menedzseléséhez - ez lesz a Support of Things. Elvégre a dolgok internetéhez ugyanúgy kell támogatás, mint a számítógépekhez és mobiltelefonokhoz.

Az IoT piacán már az elmúlt években is robbanásszerű fejlődés történt, de az igazán nagy fellendülés még hátravan, hiszen csak a következő években indulnak el az 5G mobilhálózatok, amelyek több tízmilliárd eszköznek nyújtanak majd nethozzáférést.