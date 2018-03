A YouTube diszkriminálja a fehér férfiakat egy HR-es szerint

A YouTube tavaly egyáltalán nem vett fel fehér és ázsiai férfiakat technikai állásokba, faji alapon hozott döntéseket, hogy így erősítse „a vállalati sokszínűséget” – áll egy vádiratban. A YouTube-t az egyik korábbi HR-ese perelte be, mert a cég diszkriminálta a WASP jelentkezőket.

Arne Wilberg kilenc évig dolgozott a YouTube-nál, amíg tavaly ki nem rúgták. Elbocsátását szerinte annak köszönhette, hogy rendszeresen bírálta házon belül a cég kiválasztási elveit, és nem volt hajlandó diszkriminálni a fehér jelentkezőket. Wilberg állítása szerint a Google tulajdonában lévő YouTube kvótákat állított fel faji és nemi alapon, célszámokat adtak meg, hogy egy év alatt hány feketét kell felvenni, és 2017 tavaszán arra utasították őt és a többi HR-est, hogy töröljenek minden állásinterjút, ha a jelentkező nem nő, nem afroamerikai, vagy nem hispán.

A kaliforniai és a szövetségi törvények tiltják az ilyen kvóták alkalmazását, a pozitív diszkriminációnak csak az enyhébb formáit engedik. A YouTube határozottan tagadja a vádakat, bár a személyi összetétel és a vállalati kultúra diverzifikálásának célját vállalják. A Washington Post azonban azt írja, más források is megerősítik, hogy a YouTube-nál valóban voltak faji kvóták.

Wilberg azt állítja, több felettesének is panaszkodott a diszkrimináció miatt, de hiába, tavaly novemberben pedig végül emiatt rúgták ki a cégtől. Azt mondja, minden HR-esnek listát kellett vezetnie arról, hogy mennyire tartották be az állítólagos kvótákat. Az ilyen adatbázisokat azonban, mint mondja, el kellett rejteniük, mert a cégvezetés tartott attól, hogy problémájuk lehet belőle, felettesei pedig kitörölték az erről szóló leveleket.

A YouTube annak a Google-nek a tulajdonában áll, ahol egyébként is hot topic a diszkrimináció. James Damore fejlesztőmérnököt azért bocsátották el tavaly, mert egy belső memóban kikelt a nők pozitív diszkriminációja ellen, és arról írt, hogy bizonyos munkaköröket a férfiak jobban tudnak betölteni. Ez is nagy hullámokat vert, de a kirúgása is legalább akkorát; főleg a jobboldalon mondták, hogy az eset a Szilícium-völgy politikai elfogultságának, a liberális píszí-diktatúrának az ékes bizonyítéka. Egy másik perben közben a Google-t éppen a nők elleni diszkrimináció miatt perelik. A Google munkavállalóinak bő kétharmada férfi, 91 százaléka fehér vagy ázsiai.