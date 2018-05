Irán betiltotta a Telegramot

Az iráni igazságügyi hatóság hétfőn hivatalosan és azonnali hatállyal elrendelte a Telegram üzenetküldő szolgáltatás tilalmát – írja az MTI a Tasnim iráni hírügynökség jelentése nyomán.

A Telegramot közel 40 millióan használják Iránban, és mivel a nyugaton népszerűbb közösségi szolgáltatások már eddig is be voltak tiltva, fontos platformnak számít az ország online nyilvánosságában. A tiltás lehetősége már április közepén is felmerült, amikor Ali Khamenei ajatollah, Irán szellemi vezetője bejelentette, hogy a nemzeti érdekek védelme miatt nem fogja használni a szolgáltatást, vagyis bezárják a hivatalos Telegram-csatornáját.

A mostani lépést több hónapos vita előzte meg, amelyben úgy tűnik, végül a muzulmán főpapok és a keményvonalasok kerekedtek felül Haszan Róháni elnökkel szemben, aki a szabad internet mellett szállt síkra. Megfigyelők a tilalmat súlyos belpolitikai vereségként értékelik az elnök, a kormány és az egész iráni reformmozgalomnak.

A Telegram ma már Twitter-szerű blogfelületként is üzemel, de ez volt az egyik első olyan mobilapp, amely végpontok közötti titkosított üzenetküldést és beszélgetést tesz lehetővé, bár ennek technikai megvalósítását sok szakértő kritizálta, és általában nem ajánlják azoknak, akiknél a biztonság és az anonimitás a legfontosabb szempont. A szolgáltatást a korábban a VKontaktét is alapító orosz Pavel Durov indította, idén márciusban világszerte 200 millió aktív felhasználója volt. Korábban több ország kormánya bírálta, mert a titkosítás miatt bűnözők és terroristák, például az Iszlám Állam is előszeretettel használta.