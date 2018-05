A holnap nem Budaörsön jön el

Bő egy hónapja, hogy lezajlott a BOK Sportcsarnokban az első hazai – közpénzekkel alaposan kitömött – e-sport fesztivál, a V4 Future Sports, ami harmad-felerészt VR-tobzódás is volt, már ami a kiállítás részen bemutatott játékokat és technológiákat illeti. Az év elején többé-kevésbé a csapból is V4FS folyt, azóta viszont nem volt hasonló kaliberű gigarendezvény, ami tömegével vonzotta volna a legkorszerűbb konzumer technológiák iránt érdeklődő magyarokat. Épp ezért kaptam fel a fejem, amikor ugyan nem óriásplakáton, de Facebookon szembe jött a Future In Fusion, avagy A jövő technológiái kiállítás hirdetése.

31 Galéria: Future in Fusion: A jövő technológiái kiállítás Fotó: Nagy Attila Károly / Index

A reklám több volt mint csábító: az ország legnagyobb és leginnovatívabb kiállítását ígérte, aminek olvastán legalábbis egy budaörsi CES szédítő forgataga jelent meg lelki szemeim előtt, ha másért nem is, mert a kiállítást a budaörsi Fusion Élmény és Rendezvényközpont falai közé álmodták meg a szervezők. Ha élnének még vásári kikiáltók, a Fusion csarnoka előtt ezt harsogta volna egyikük:

Robotok, virtuális valóság, okos szemüvegek, okos otthonok, elektromos autók! Jöjjenek, jöjjenek, mielőtt a mesterséges intelligencia jön el önökért!

A kiállítást május elsején nyitották meg, én rögtön másnap, kora délután vettem meg a jegyem a jövő seregszemléjére. Alig vártam, hogy lássam "a jövő technológiai fejlesztéseit, ahogy ezt még soha senki nem láthatta a mindennapokban", hogy zsibbadásig telítődjek velük a 3000 négyzetméteres kiállítótér zsivajában bolyongva. A rutinos olvasók már bizonyára kitalálták mostanra, hogy nem pont ilyen élményben volt részem.

Ott kezdődött, hogy a csarnokba vezető folyosófélének paravánjain a legnagyobb magyar feltalálók, kutatók és tudós géniuszok dögunalmas és érdektelen, de legalább hibáktól hemzsegő tablói sorjáztak, ilyesféleképp: "Eötvös József (sic!) - Eötvös Inga (sic!), 1891. A gravitációs tér térbeli változásainak mérésére készült. Például az olajkutatásban a mai napig használják." És ehhez ez a kép Eötvös József íróról, miniszterről, Eötvös Loránd fizikus apjáról, és ez a kép az Eötvös Loránd által kifejlesztett Eötvös-ingáról. Erős indítás, na, de elég az hozzá, hogy pár táblával odébb szegény "Szengy-Györgyi Albert" is megkapta a magáét, a róla leírt négy mondatból az egyik legfontosabb talán az volt, hogy "4 felesége volt, a legutolsó felesége 35, míg ő 83 éves volt, mikor összeházasodtak." Edison fémszálas izzóiról meg inkább nem is mondok semmit, "Bródi Imre" és "Haneman Ferenc", a "wolframszálas" izzó feltalálói enélkül is forognak a sírjukban. Akárhogyanis, náluk valamivel jobban járt Schwarz Dávid, aki legalább Ferdinand von Zeppelin előtt megalkothatta a "Zeppelin léghajót".

A magyar zsenialitást sokkoló nemtörődömséggel bemutató táblák után már csak néhány, megújuló energiákról (nap, szél) szóló tacepaón kell átverekednie magát a jövőt szomjazó látogatónak, hogy aztán a hatalmas csarnokba lépve azt kérdezze magától: hol a kiállítás? Én legalábbis így néztem körül, kissé értetlenül széttárva kezeimet, mint Travolta azon a remekbeszabott gifen.

A szervezők ugyanis ezeket ígérték:

Robotokkal, VR technológiával, okos szemüvegekkel, távvezérlésű okos otthon modelljével, elektromos autókkal várjuk az ide látogatókat, valamint bemutatjuk a jövő digitális iskoláit is. Feltűnik a mesterséges intelligencia is, amely lassan minden téren túlszárnyalja a humán teljesítményt. [...]Interaktív kiállításunkon a gyermekekre kiemelkedő figyelmet fordítunk, játékosan fejlesztő programjaink segítségével az ifjú mérnökök iskolájában:

Részt vehetnek egy informatika órán, ahol megismerkedhetnek a programozás alapjaival,

Lego robotot építhetnek;

Beülhetnek a jövő mozijába, ahol 4K-s ívelt Samsung TV-n tekinthetik meg a Gyáróriásokat;

Kipróbálhatják a kiállításon megtekinthető VR újításokat;

Belekóstolhatnak a kütyük világába, melyek 2030-ban válnak otthonunk részévé;

Drónokkal repülhetnek akadálypályánkon;

Készíthetnek hulladékból terméket, hiszen az újrahasznosítás a jövő alapja;

Látogatóink találkozhatnak a világ újdonságaival, a közeljövő áttörő fejlesztéseivel, melyeken a legnagyobb technológiai cégek szakemberei dolgoznak és hamarosan a hétköznapok meghatározó részévé válnak.

Ehhez képest a kiállítás felvonultatott (ha-ha):

néhány, egyidejűleg összesen 15 főt szórakoztatni képes VR-szettet és -berendezést, Fotó: Nagy Attila Károly / Index

egy BMW i3 elektromos autót 2013-ból,

egy vitrint statikus Star Wars makettekkel (leginkább a klasszikus és második trilógiából),

egy kordonok mögött magányosan hajlongó ipari robotot, Fotó: Nagy Attila Károly / Index

két versenyautó-szimulátort (még két fő szórakozhat),

pár elektromos biciklit és Segway-szerű közlekedési eszközt (szintén elkordonozva),

egy elektromos rollert, egy elektromos triciklit, meg néhány hoverboardot – ezeket ki is lehetett próbálni (egyéni védőfelszerelés viselése erősen javallott),

egy projektoros társasjátékot,

egy gumiabroncsokkal elkülönített pályát, ahol Lego Mindstorm robotokkal lehetne versenyezni, ha működnének,

két 3D-nyomtatót, Fotó: Nagy Attila Károly / Index

pár Siemens termosztátot,

pár színes villanykapcsolót,

egy gázgrill készüléket,

egy okosfűnyírót,

egy kerti medencét,

két furcsa, esőköpenyszerű ruhát,

valami dekorációs betont,

pár X-Boxot (amiket ha bekapcsoltak volna, Minecraftozni lehetett volna velük).

A végtelennek tűnő 3000 négyzetméteren szétszóródva ezek körülbelül olyan hangsúlyosan voltak jelen, mint a magyar fociválogatott tagjai a kazah csapat térfelén. A legbosszantóbb viszont az volt, hogy szinte semmihez semmilyen információt, tájékoztatót, leírást nem csatoltak. Nem viccelek, nem volt se egy tábla, se egy tablet, de még egy vacak QR-kód se, hogy valami nyavajás appban lekérhessem, hogy például mégis mi a tököm az a gönc a két próbababán az okosotthon (haha) és az okoskert (haha) között.

Csak azért nem sütöttem el az élmény(haha)beszámoló elején a jól bevált "megnéztük, hogy önöknek már ne kelljen" fordulatot, mert biztos akadnak az olvasók közt olyanok, akiknek idáig nem nagyon volt lehetősége VR-szemüvegben az ellent kaszabolni, az effajta időtöltés kipróbálásához – külön kupon ellenében – kétségkívül jó alkalmat nyújt a Future In Fusion. Sajnos máshoz nem nagyon.

A kiállítás június 30-ig tart nyitva, minden nap 10-től este 8-ig.

Helyszín: Fusion Élmény és Rendezvényközpont, 2040 Budaörs, Keleti u. 1.

Jegyárak: 1800-2500 Ft