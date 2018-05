Dollármilliomossá válhat a Xiaomi recepciósa

Nyolc évvel ezelőtt a Xiaomi első 56 dolgozója összesen 11 millió dollárt fektetett be a startupba. Ez most, hogy a mobilgyártó tőzsdére lép, busás hasznot hozhat nekik. Egyesek a lakásra félretett pénzüket forgatták be a cégbe, mások a hozományukat tették be a közösbe.

Ma már a Xiaomi a világ egyik legsikeresebb és leggyorsabban növekvő mobilgyártója, évente több mint százmillió telefont ad el, és a tőzsdére lépve a dolgozók tulajdonrésze 1-3 milliárd dollárt érhet a Bloomberg szerint.

A hasznuk körülbelül 200-szoros.

Az egész egy belső pletykával kezdődött, amikor elterjedt a cégben, hogy az alapítók a magánvagyonukat teszik be a cégbe, hogy finanszírozzák. Mások is rögtön be akartak szállni. A Xiaomi telefonok rendszerét fejlesztő Li Vej-hszing (Li Weixing) bankszámláján például 79 000 dollár volt, és rájött, hogy nem tudna belőle lakást venni. Megkérdezte inkább az alapítóktól, nem tehetné-e be inkább a cégbe.

A vállalat hr-részlegének recepciósa pár tízezer dollárnyi hozományát tette be, ez most 1-8 millió dollárt érhet.

Vannak, akik ennél is többet, több tízmillió dollárt nyernek a részvénykibocsátással. Lej Csün (Lei Jun), a Xiaomi vezérigazgatója végül kénytelen volt 300 ezer jüanban (47 ezer dollár) limitálni a dolgozói befektetések összegét. Bár óriási volt az érdeklődés, aggódott, hogy mi van, ha elbukik a cég. Még ezzel is igen szép 9,4 millió dolláros összeget szerezhettek a dolgozók.

Az optimista becslések szerint, ha a részvénykibocsátással 100 milliárd dollárra nő a Xiaomi piaci értéke, az 56 szerencsés dolgozó összesen 3 milliárd dollárra tesz szert. A konzervatív előrejelzések alapján 1,4 milliárd lesz a jussuk.

Persze az alapítók kaszálják a legtöbbet, Lej Csün befektetései akár 27 milliárd dollárt is érhetnek.