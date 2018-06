Mégse fejleszt alternatív Facebookot a magyar cég

Nem jött össze a kitűzött cél a közösségi finanszírozási kampányban, így egyelőre biztosan nem fog megszületni a magyar Tresorit adatvédelemre kihegyezett saját közösségi oldala.

A nemzetközileg is elismert magyar cég főleg vállalatoknak kínál a biztonságra kihegyezett, erősen titkosított felhőtárhely- és fájlmegosztó-szolgáltatást. A Facebookot is megtépázó Cambridge Analytica-botrány után jelentették be, hogy megfuttatják Indiegogón a Prevaat névre keresztelt és kifejezetten az adatbiztonságra kihegyezett közösségioldal-ötletüket.

A finanszírozási kampány bevallottan igényfelmérés is volt, hogy kiderüljön, egyáltalán érdekli-e az ilyesmi az embereket. Ahogy a projekt kampányoldalán látszik, egyelőre nem nagyon: a kampány végére a kitűzött 1 milió dolláros (272 millió forintos) célösszegnek csak töredéke, 3560 dollár jött ösze 109 támogatótól.

Bár a cég az Indiegogo-kampányt úgy állította be, hogy ha nem jön össze a cél, akkor is megkapják az összegyűlt pénzt, a támogatóknak küldött levelében Szilágyi György társalapító azt írta, mindenkinek visszaadják, amit befizetett, és a támogatásért cserébe egy örökös prémium Tresorit-fiókot is adnak ajándékba.

A közelmúltban a Prevaat-tal együtt bemutattunk néhány már működő Facebook-alternatívát is, amelyek igyekeztek felülni a techóriás adatvédelmi balhéi által keltett hullámra, ezekről a próbálkozásokról ebben a cikkben olvashat.