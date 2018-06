Saját internetet épít az orosz hadsereg

Saját számítási felhőt épít az orosz hadsereg, hogy fenn tudja tartani a működését, ha elvágják a globális internettől – írja a Defense One az orosz Izvesztyija cikke nyomán.

A felhő kizárólag orosz fejlesztésű hardver- és szoftverelemekből épülő adatközpontokon fog futni, amelyeket 390 millió rubelből (1,7 milliárd forintból) állítanak fel, és a tervek szerint 2020-ra készülnek el.

Az első központ már el is készült a hadsereg déli körzetében, amely az annektált Krímet és a lázadók által ellenőrzött Kelet-Ukrajnát is magában foglalja. Oroszország az elmúlt években több feltételezett kibertámadást is indított az ukrán kormány is infrastruktúra ellen, hogy destabilizálja az országot, ahogy a Defense One megjegyzi, a közeli saját adatközpont megkönnyítheti a jövőben az ilyen műveleteket.

Az új felhőinfrastruktúra a hadsereg már működő belső hálózatához fog kapcsolódni. Mindezt pedig kiegészíti egy tavaly ősszel bejelentett saját DNS, azaz tartománynévrendszer is, amelyre az orosz indoklás szerint az amerikai információs hadviselés miatt van szükség. Mindhárom lépés az önellátóság irányába mutat: a központokban tárolt adat a saját hálózaton fog tudni utazni, és a DNS mondja majd meg, hova.