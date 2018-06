A jövő autója hűségesen követi az embert

A Volkswagen próbál nem belefulladni a túlzott szén-dioxid-kibocsátásba (és a dízelbotrányba), és ezzel egy időben igyekszik a digitális autózás meghatározó szereplőjévé válni, amihez kvantumszámítógépet, blokkláncot és mesterséges intelligenciát is felhasznál – derült ki a hannoveri CEBIT kiállításon megtartott sajtótájékoztatón.

A német járműipari konszern a futurisztikus SEDRIC koncepcióautó új verzióját is bemutatta (2017 óta polírozgatják ezt az ötletet), amit kimondottan a kültéri sportoláshoz igazítottak. Ha nincsenek bekapcsolva a fényszórók, azt is nehéz lenne megmondani, hogy melyik a SEDRIC eleje, és melyik a vége, annyira dobozformájúra sikeredett. Igazából nem is érdemes ezt a kérdést feszegetni, hiszen a négy utas egymással szembe ül, háttal az önvezető autó elejének és végének, így akár társasjátékozással is el lehet ütni az utazási időt. Feltéve, hogy hibátlan az útburkolat, ezek a csinos védőlemezek ugyanis biztosan ripityára törnek, ha kátyúba fut a kerék.

A SEDRIC Active úgy lett kialakítva, hogy fel lehessen dobni rá néhány biciklit vagy kajakot, és az utasok közül senkinek sem kell az autóban maradni, hogy a célnál várja a többieket: az önjáró autó, mint egy hűséges kutya, magától odavezet a folyó végéhez vagy a szerpentin aljához, hogy felvegye az utasait.

A digitális fejlesztésekért felelős Johann Jungwirth elmondta, hogy a céljuk az egy gombnyomással való működés. Ezzel a működtetés egyszerűségére utalt, de az is elképzelhető, hogy a SEDRIC a taxi és a busz közötti átmenetként nyújt majd utasszállító szolgáltatást VW egyik leányvállalata által fejlesztett MOIA nevű applikációval.

Ebben az autómegosztó rendszerben több, egymástól független utas hív magának autót a megadott címre (ugyanúgy, mint taxit vagy Ubert), de előre megadják az úti céljukat is, mert nem kap mindenki saját fuvart, hanem egy algoritmus kiszámolja, hogy kiket érdemes egy autóval összeszedni és elszállítani. Nyilván bőven lesznek kihívások az algoritmusok finomra csiszolásában, hogy ne rakjanak egy légtérbe egy macskaszállító gazdit és egy szőrallergiást, vagy egy üzletembert és egy kisebb, ám annál atomrészegebb legénybúcsúztató társaságot.

Ezeken a látványos, valamikor a közeljövőben piacra kerülő fejlesztéseken kívül még számos meglepő területen találtunk kapcsolatot az autóipar és az informatika között.

A Volkswagen úgy belevetette magát minden agyonajnározott új technológiába, hogy csak úgy füstöl: