Kibékült az Apple és a Samsung

Az Apple és a Samsung már több százmillió dollárt költöttek csak a az óriási 2011 óta húzódó szabadalmi pereskedésükre, de most peren kívül megállapodtak, írja a CNN.

2011-ben az amerikai cég perelte a koreaiakat azzal, hogy lenyúlták az iPhone formatervezését és számos olyan jellemzőjét, mint például a duplaérintéses zoomolást. 2012-ben meg is ítéltek az USA-ban több mint egymilliárd dolláros kártérítést az Apple-nek, amit aztán nagyjából a felére módosítottak. A persorozat során egyébként mindkét cég megvádolta a másikat szabadalom által védett jellemzők lenyúlásával.

Az ügy 2016-ra a legfelsőbb bíróságra került, ahol végül visszadobták alsóbb szintre, hogy az ottani bíróság állapítsa meg ,hogy pontosan mennyit kell fizetnie a Samsungnak. A legfelsőbb bírósági szinten egyébként már olyan nagy cégek is támogatták a Samsung ügyét, mint a Facebook, a Google és az eBay. Ők azon az állásponton voltak, hogy ha az Apple nyer, az alapján újabb perek indulhatnak az iparágban, és szerintük ez károsan befolyásolná a modern technológia fejlődését.Nem egyértelmű ugyanis, hogy jó-e az a társadalomnak, ha le lehet védetni a duplaérintéses zoomot vagy lekerekített téglalap lakú telefonformát.

A mostani megállapodás részleteit nem hozták nyilvánosságra, a Samsung nem is kommentálta. Az Apple is csak egy hónappal korábbi nyilatkozatukat idézte be újra, amiben örülnek, hogy a Samsung fizet nekik, de szerintük ez az ügy nekik többről szól, mint a pénzről.