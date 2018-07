Csirkés hamburger miatt kellenek önjáró kamionok

Találtunk egy magyarázatot arra, hogy miért égetően sürgős az Egyesült Államoknak, hogy végre robotok is képesek legyenek kamionokat vezetni. Az Inc.com cikke több példát is összeszedett arra, hogy Amerika-szerte hamburgerezők zártak be a húshiány miatt. Ez már a KFC, az In-N-Out Burger és a Chick-fil-A étteremlánccal is megtörtént.

Az éttermek működését sok tényező nehezítheti, és vannak köztük olyanok, amiket lehetetlen alternatív megoldásokkal átvészelni. Ilyen például az alapanyaghiány. Ha nincs csirke a fagyasztóban, az étteremben egészen biztosan nem készül csirkés szendvics. Legutóbb éppen ez történt a Chick-fil-A két texasi éttermében, amiket átmenetileg be kelle zárni csirkehiány miatt.

Ennél sokkal keményebb volt a helyzet a KFC-nél, amikor szinte mindegyik éttermüket bezárták az Egyesült Királyságban.

Mindez egy másik hiányosságra is ráirányította a média figyelmét: az Egyesült Államokban nincs elég sofőr.

63 000 kamionvezetőt tudnának felvenni

Ennyi sofőr hiányzik most az amerikai szállítmányozó cégeknél, és a szám hamarosan a duplájára nőhet. Így már mindjárt érthető, hogy miért öntenek dollármilliárdokat az automatizált járműveket fejlesztő tech cégekbe. A kamionok mozgatják a gazdaságot, és ha nem jut el a csirke, vagy bármilyen más áru a vevőkhöz, akkor sok milliárd dollárt érő kereskedőcégek dőlhetnek össze.

(Inc.com)