Rekordmagasságba emelkedett a Blue Origin rakétája

Nem csoda, hiszen csak egy bábu volt a kedden tesztelt űrkabinban. A beszerelt kameráknak hála, mintha mi is vele utaztunk volna az űr határáig.

Újabb sikeres rakétatesztet hajtott végre szerdán Jeff Bezos, multimilliárdos Amazon-főnök űrhajózási cége, a Blue Origin. A New Shepard rakétának ez volt a kilencedik tesztrepülése, a cég űrkabinja pedig rekordot ért el, 119 kilométerre emelkedett, azaz jócskán túllépte a közmegegyezés szerint az űr határának számító 100 kilométeres magasságot.

A 119 kilométeres magasságot egyébként azért sikerült elérni, mert a cég 2016 után ismét tesztelte az űrkabin saját vészhajtóművét, ami a rendes űrrepülések során csak akkor lép majd működésbe, ha valami félresikerül a felszállás közben.

A kabinban ezúttal is csak a cég Mannequin Skywalker névre keresztelt próbabája utazott, néhány tudományos kísérlettel együtt, ezúttal azonban rendesen próbára is tették őt, a vészhajtómű beindítása miatt ugyanis a kabin átmenetileg 10 G-s terhelésnek volt kitéve. A Blue Origin ugyanakkor megnyugtatott mindenkit, hogy ez még bőven elviselhető emberek számára is, főleg ha ennyire kevés ideig tart.

A próbarepülés a vészhajtómű beindításával együtt is sikerrel végződött, mind a rakéta, mind a kapszula rendben landolt.