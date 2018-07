Váratlanul mégis megoldódhat a Balaton fölötti drónkáosz

Néhány napja még úgy tűnt, hogy a faramuci szabályozás és egy élelmes drónos ügyeskedése miatt káoszba fullad a július 26-28. közötti balatoni vitorlásverseny, az 50. Kékszalag Erste nagydíj légi közvetítése. Most úgy tűnik, a helyzet mégis megoldódik, mert a hatóság váratlanul visszavonta a bonyodalmat okozó légtérengedélyt.

Ahogy a történteket részletesen bemutató cikkünkben írtuk, nagy vihart kavart drónos körökben, hogy egy engedélykérő olyan eseti légtérre adott be kérelmet, amely gyakorlatilag a Kékszalag szempontjából érdekes teljes légtérrészt lefedte. Így a többi drónos csak rajta keresztül használhatta volna a légteret a verseny ideje alatt.

Mindettől a kérelem beadója jelentős bevételt remélt, ami egyrészt megkérdőjelezhető üzleti gyakorlat, másrészt viszont ennél is nagyobb problémát jelentett, hogy nem volt felkészülve arra, hogy valóban meg is szervezze a nagy érdeklődésre számot tartó eseményhez kapcsolódó légi forgalmat.

Ezt a légtérfoglaló végül maga is belátta, mert maga jelentkezett a hatóságnál, hogy lemondjon a légtérhasználati engedélyéről. A jelenlegi szabályozás szerint viszont az illetékes hatóság (a Honvédelmi Minisztérium Állami Légügyi Főosztálya) az igénylő kérésére nem vonhatja vissza az eseti légtér kijelöléséről szóló határozatot. Tehát az a nyakatekert helyzet állt elő, hogy hiába az igénylő hiába nem akar élni az engedélyével, a légteret más se használhatta volna.

Most viszont a légtérhasználati térképet üzemeltető Légtér.hu a Facebook-oldalán közzé tette, hogy a szóban forgó A2385/18 jelű engedélyt a hatóság végül mégis visszavonta, méghozzá "átlapoló eseti légtér miatt".

Megkérdeztük Tuzson Gergelyt, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnökét, aki egyben a Légtér.hu egyik alapítója is. Tuzson elmondta, hogy csak úgy visszamondani továbbra se lett volna lehetősége a hatóságnak az erőben zavart okozó engedélyt, viszont kiderült, hogy ez az eseti légtér átfedésben volt egy korábban engedélyezett másikkal.

Tuzson szerint ilyen nem gyakran fordul elő, hiszen az engedélykérők az érkezési sorrend miatt figyelnek arra, hogy olyan engedélyt kérjenek, amelyik nem ér össze már kérelmezett légtérrel, a Kékszalagra viszont olyan sok kérelem jöhetett be, hogy nem derült ki időben az átfedés. Így viszont, hogy erre most fény derült, már vissza lehetett vonni a teljes légtérrészt kisajátító engedélyt.

Hogy végül pontosan milyen leosztásban lesz használható a légtér a Kékszalag alatt, illetve fölött, abban még mindig lehet változás, de Tuzson szerint valószínű, hogy ilyen nagy légtérrészt egyetlen végül jóváhagyott kérelem se fog lefedni, ezért úgy tűnik, a helyzetet a visszavonás meg is oldotta.

Korábban felmerült, hogy a szabályozási kiskapu kihasználása miatt még a Kékszalag egyik attrakciója, Besenyei Péter műrepülése is elmarad. Tuzson szerint a visszavonással Besenyei elől is elhárult az elvi akadály, már csak az a kérdés, hogy van-e olyan beadott kérelmük, amely más kérelmekkel nem ütközik. Ha igen, a műrepülést is meg lehet majd tartani.