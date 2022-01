Veszettül nyomul a La Liga, Benzemáék beköltöztek a nappalinkba

Jesús Pizarro Bravo, ez a madridi fiatalember tavaly érkezett Budapestre, bő fél éve képviseli a La Ligát nemcsak hazánkban, hanem a kelet-európai régió több más országában, így Ukrajnában, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban és Szerbiában. Mivel azonban saját elmondása szerint Budapest olyan város, ahol sohasem unatkozhat az ember, nem véletlen, hogy itt van a regionális központ. (Jesús már egy keveset beszél is magyarul, kedvence a gulyás és a töltött káposzta, és nagy megdöbbenésemre azzal is tisztában volt, hogy a világszerte híres jamón serranót, az ízletes spanyol sonkát a makkon hizlalt cerdo ibérico, vagyis az ibériai sertés mellett a hazánkból exportált mangalicából is készítik.)

De ennek a sajtóbeszélgetésnek, amelynek a Pata Negra nevű étterem adott otthont és autentikus hátteret, természetesen nem az ibériai kulináris élvezetek méltatása jelentette a témáját.

Señor Pizarro büszkén említette, hogy 2017 óta, amikor megkezdődött a La Liga nemzetköziesítése, vagyis amióta a spanyolok elhatározták, hogy a bajnokságukat és a sztárokat közelebb viszik a külföldi szurkolókhoz, elképesztő utat járt be a futballvilág egyik legértékesebb márkája. 2016-ban világszerte még csak hét irodával rendelkeztek, ma már tizeneggyel, és időközben olyan országokat hódítottak meg, mint Kína vagy az Egyesült Arab Emírségek, Nigéria, India és Szingapúr.

A 2020 márciusi El Clásicót, amelyet 2–0-ra nyert meg a Real Madrid a Barcelona ellen, rekordot jelentő, 144 országba sugározták.

Ahogy Jesús Pizarro fogalmazott, a 2015–2016-os szezon óta napjainkig 39 százalékkal nőtt a La Liga audiovizuális jelenléte a nagyvilágban, vagyis televízión és egyéb tömegkommunikációs eszközökön ennyivel nagyobb ma az elérés, mint hat éve, pedig akkor sem volt már kicsi.

Eközben forradalmian új technikákat vezettek be a televíziós közvetítések színesítésére: drónokról készítenek felvételeket, teret nyert a 360 fokos módszerrel elkészített visszajátszás és a moziszerű kamerahasználat.

Maga a termék, a spanyol foci pedig továbbra is világmárka, hiszen lehetne itt bármiféle technikai hókuszpókusz, ha a lényeg, a futball unalmas, lapos lenne, akkor a kutyát sem érdekelnék ezek az újítások.

A leginkább sokatmondó adat, hogy a La Ligának a különböző platformokon (Facebook, instagram, TikTok stb.) nem kevesebb mint 146 millió követője van világszerte.

Jesús Pizarróval egybehangzóan állította a magyar partnert, a Spíler televíziót csatornamenedzserként képviselő Hetthéssy Zoltán, hogy sem a La Ligát, sem pedig a magyarországi közvetítések nézettségét nem viselte meg a két korszakos sztár, Cristiano Ronaldo (2018) és Lionel Messi (2021) távozása.

2018-ban szereztük meg a közvetítési jogokat, akkor 271 spanyol bajnoki mérkőzést közvetítettünk évente élőben, míg ma már 340-et – említette Hetthéssy.

És ott vannak a Messiék helyébe lépő új sztárok: Benzema, Modric (bár ők nem annyira újak), Valverde, Vinícius Jr., Ansu Fati, Gavi, Pedri, Koke, Juanmí és a többiek.Megtudtuk, hogy a Spíler 2-n a spanyol foci messze nem azonos csak a Real Madriddal és aBarçával,ma már közvetlenül melléjük-mögéjük felnőtt az aktuális bajnok Atlético Madrid és a Sevilla is, nem sokkal marad le ezek mögött a Betis, a Valencia, a Real Sociedad, az Athletic Bilbao, de még a sereghajtó Elche, az Alavés és a Granada meccseit is nézik rendesen. Persze azért a nagy attrakció – a katalánok gyengélkedése ellenére is – az el Clásico, amelyre tavaly október 24-én a La Liga a két magyar szurkolói klubbal, a Penya Blaugrana Budapesttel és aPeňa Madridista Húngarával karöltve közös meccsnézést szervezett a belvárosi Stifler Házba, ami elsöprő közönségsikernek bizonyult.

(Borítókép: Karim Benzema a Santiago Bernabeu Stadionban 2019. március 31-én Madridban. Fotó: Gonzalo Arroyo Moreno / Getty Images)