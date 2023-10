Egy magyar politikus is megjósolta Krausz Ferenc Nobel-díját

Mint korábban megírtuk, a Svéd Királyi Akadémia kedd délelőtti bejelentése szerint 2023-ban Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne L’Huillier kapja a fizikai Nobel-díjat az attoszekundumos fizika területének megalapításáért és az elektronok kutatásáért.

Krausz Ferencet már korábban is többen a Nobel-díj várományosként emlegették. Palkovics László 2019 áprilisában a lapunknak adott interjúban, illetve György László 2022. szeptember 6-án közzétett közösségimédia-posztjában vetítette előre Krausz Ferenc fizikai Nobel-díját, jelezve, hogy „a Wolf-díj a Nobel-díj előszobája”. Az interjúnk megjelenésekor Palkovics László, akkor innovációs és technológiai miniszter lapunknak jelezte, hogy a magyar kormány 20 milliárd forinttal támogatja Krausz Ferenc professzor kutatócsoportját, erről még 2019-ben született döntés (1096/2019).

A féltékenységnél és az irigységnél jobb a tudományos ambíció, mert az legalább arra sarkall másokat, hogy ők is szálljanak be egy sikeresnek ígérkező történetbe. Aki úgy gondolja, hogy Krausz Ferencnél vagy Gérard Mourou-nál jobban ért ehhez a területhez, az álljon ki, és nyújtson be egy tudományos projekttervet