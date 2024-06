A Sony jelenleg elérhető, legújabb VR-szettje, a PS VR2 nemsokára már az asztali gépekkel rendelkező játékosok számára is elérhetővé válik. Nem lesz olcsó és a működtetés is elsőre eléggé macerásnak tűnhet, viszont az olyan játékok, mint a Half-Life: Alyx vagy éppen a Fallout 4 VR változata, megérhetnek némi kellemetlenséget a rajongóknak.

„Amikor tavaly megjelent a PlayStation VR2 (PS VR2), nagy örömmel mutattuk be a PS5-ös játékosoknak a VR-játékok új generációját, amely innovatív játékmenetet és magával ragadó érzékszervi funkciókat kínál” – írja a PlayStation blog legújabb bejegyzésében, amelyben bejelentik, hogy PC-re is érkezik az eddig PS5-exkluzív kiegészítő.

Bár túl sok játék nem volt elérhető a megjelenéskor PS VR2-re, ráadásul ezek minőségét is sokan kifogásolták, pluszban még fogyni sem fogyott annyira jól a szerkezet, mint azt a Sony várta volna, a tesztek mégis meggyőzőek voltak és a virtuális gaming egy új generációjáról szóltak. Ez az exkluzivitás pedig most véget ér, ugyanis

augusztus 7-től már pc-n is elérhető lesz a PS VR2.

Persze az örömbe azért némi üröm is vegyül, hiszen jó néhány funkció nem lesz majd elérhető asztali gépeken, ráadásul egy külön adaptert is kell majd vásárolni a PC-seknek a készülék mellé, amely 59,99 dolláros (zirka 21 500 forintos) árcédulát kapott, míg maga a VR2-es készülék jelenleg olyan 200 000 forint körül mozog. Ehhez kelleni fog még egy külön megvásárolható, az 1.4-es verzióval kompatibilis DisplayPort kábel, valamint egy eléggé izmos gép is, ami meghajtja a kicsikét. A minimum rendszerkövetelmények az alábbiak.

Operációs rendszer: Windows 10 64-bit / Windows 11 64-bit;

Processzor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 3 3100 (Zen 2-es vagy később architektúrával);

Memória: 8 GB RAM;

Videokártya: NVIDIA GeForce GTX 1650 (Turing vagy újabb architektúra) / AMD Radeon RX 5500XT;

DisplayPort 1.4;

USB: Csak direkt kapcsolat;

Bluetooth: 4.0. vagy újabb.

Ez viszont tényleg a minimum, a Sony javaslata bőven e fölött van, „a legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy NVIDIA GeForce RTX 3060 (esetleg újabb) vagy AMD Radeon RX 6600XT (esetleg újabb) grafikus kártyát használjon” – írták.

Ha ezek mind megvannak és a PS VR2-t a PC-adapter és a DisplayPort 1.4-es kábel segítségével csatlakoztattuk, akkor már csak a Playstation VR2 alkalmazást és a SteamVR-t kell szoftveresen telepítenünk, hogy játékokat tudjunk vásárolni a gépünk mellé. A Steam több ezer VR-játékot kínál megvásárlásra, többek között olyan közönségkedvenc címekkel, mint a Half-Life: Alyx, a Fallut 4 VR és a War Thunder.

Különbségek PC-n és PS5-ön

Mivel a PS VR2-t az alapoktól kezdve kifejezetten a PS5-re tervezték, ezért észre fogjuk venni, hogy néhány kulcsfontosságú funkció, például a HDR, a headset visszajelzése, a szemkövetés, az adaptív triggerek és a haptikus visszajelzés (a rumble kivételével) nem érhető el, ha PC-n játszunk. A PS VR2 egyéb funkciói azonban (mint a 4k-s vizuális megejelenítés – ez szemenként 2000x2040 pixelt jelent –, a 1010 fokos látómező támogatottak, beleértve a 4K vizuális megjelenítést [szemenként 2000 x 2040], a 110 fokos látómezőt, az érintés érzékelést, a transzparenciát, valamint a foveated renderelést [élesítést] és a 3D hangot) támogatva lesznek a játékokban.

Kihangsúlyozzák, hogy a PS VR2 játékok „legjobb élményét” továbbra is PS5-ön élvezhetjük, de a VR-játékok kibővített választékát PC-n is játszhatják a gamerek ugyanazon a headset segítségével. A Steam hatalmas könyvtárában pedig többjátékos, nyílt világú kalandok, túlélő horrorok, lopakodós akciójátékok, sportszimulátorok, valamint fejtörők és ingyenesen játszható rajongói kedvencek várják a játékosokat.

Emellett a Days of Play részeként a játékosok bizonyos régiókban június 12-ig 100 dollár (35 800 forint) kedvezményt kapnak a PS VR2 és a Horizon Call of the Mountaint (PS5-ös verzió) tartalmazó csomagra.