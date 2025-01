Ma ünnepli 61. születésnapját Jeff Bezos, az Amazon alapítója, a világ második leggazdagabb embere, akinek nettó vagyona meghaladja a 240 milliárd dollárt. Ennek alkalmából kvízzel köszöntjük, amelyben most bárki próbára teheti tudását az üzletember életéről, karrierjéről és vállalkozásairól.

Hatvanegy évvel ezelőtt ezen a napon, 1964. január 12-én, Albuquerque-ben született meg Jeff Bezos, az Amazon alapítója, aki jelenleg a világ második leggazdagabb embere, nettó vagyonát körülbelül 241 milliárd dollárra becsülik. Helyezése az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül: 2018-tól kezdve több évig vezette a világ leggazdagabb embereinek listáját, azonban az utóbbi időben Elon Musk, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója megelőzte.

Bezos vagyona elsősorban az Amazon részvényárfolyamának alakulásától függ, de jelentős hatással volt rá űripari vállalatában és egyéb befektetéseiben való tevékenysége is. Persze az ezüstérem miatt is aligha van miért szomorkodnia a jeles napon. Annak ellenére ugyanis, hogy jelenleg a második helyen áll, továbbra is az egyik legmeghatározóbb figura a technológiai és üzleti világban. Vagyonának egy része az Amazonban való részesedéséből származik, de az elmúlt években számos új projektbe kezdett. Bezos helyezését főként Elon Musk előretörése befolyásolta, aki saját szektorában – a technológiai újítások terén – szintén kiemelkedő sikereket ért el.

Jeff Bezos még a kilencvenes évek közepén alapította az Amazont, amely kezdetben online könyváruházként indult, majd a világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi és technológiai vállalatává nőtte ki magát. Ma az Amazon nemcsak a kereskedelemben vezető, hanem a felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások (AWS), a szórakoztatóipar (Amazon Prime Video) és a mesterséges intelligencia (Alexa) területén is az élen jár.

Úgy tűnik, ez sem volt azonban elég kihívás Bezos számára, aki 2000-ben megalapította saját űripari vállalatát, amely az űrutazás és az űrturizmus forradalmasítására összpontosít. A cég célja az űr elérhetővé tétele mindenki számára, és a költségek csökkentése új technológiák segítségével. Bezos ennek részeként már személyesen is részt vett egy sikeres űrrepülésen, így igazolva a vállalat ütőképességét.

Jeff Bezos továbbra is kiemelkedő szerepet játszik a technológiai fejlődésben, a fenntarthatóság területén és az űrkutatásban. Vagyonának felhasználásával továbbra is támogatja a globális kezdeményezéseket, miközben vállalkozásai révén újabb innovációkra törekszik. Ennek részeként 2020-ban például létrehozta a Bezos Earth Fund nevű alapítványt, amelynek célja a klímaváltozás elleni küzdelem támogatása. Bezos elkötelezte magát, hogy 10 milliárd dollárt fordít különböző környezetvédelmi projektekre világszerte – bőkezű adományai pedig azóta is sorra érkeznek a szektorba.

És hogy mit érdemes még tudni a születésnapos milliárdosról? Mai kvízünkből ön is kiderítheti!

