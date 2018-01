Megérkezett a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó

Évek óta arra vártunk, hogy a telefonokon ne foglaljon el extra helyet az ujjlenyomat-olvasó. Mindenki arra számított, hogy a Samsung vagy az Apple mutat be ilyet elsőként, hiszen ezek a cégek a legnépszerűbbek a nyugati piacokon, ám a kutatás-fejlesztésben világelső helyre törekvő Kína pofátlanul megelőzte a riválisait.

A OnePlus (és az Oppo) mögött is álló társaság egy Vivo márkanéven forgalmazott készülékén mutatta be az új biometrikus megoldást – írja a Verge. Az alábbi videójukon látható, hogy egész gyorsan fel lehet oldani a kijelzőzárat, ha a jelölt helyre tesszük az ujjunkat. A kijelzőbe épített ujjlenyomat-érzékelő technológia fejlesztésében egy amerikai cég, a laptopok tapipadjait gyártó Synaptics is részt vett.

A Vivo X20 Plus UD a különleges leolvasón túl egészen hétköznapi telefon. Kijelzője 6,43 colos, ami Ázsiában ma már nem számít kirívóan nagynak, és ehhez 2016×1080 pixeles felbontás társul. Processzora Qualcomm Snapdragon 660, aksija 3905 mAh-s, és egyébként csak Kínában kapható.