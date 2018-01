Olcsó telefonra nincs friss Android

A Google évente kiadja az Android operációs rendszer új verzióját, csak biztonsági frissítések érkeznek gyakrabban. Utóbbira szükség is van, olyan sokféle sérülékenységet, támadási lehetőséget fedeznek fel a hekkerek. Ez azonban korántsem jelenti azt, hogy akár az új verziók, akár a biztonsági frissítések valóban el is jutnak minden telefonra.

Rengetegen szenvednek azzal, hogy a mobiljukon régi Android fut, és ezeken az elavult rendszereken bizonyos appok lefagynak, leállnak, a felhasználói élmény rossz. Akinek nagyon fontos lenne a lehető legfrissebb Android, annak három általános tanácsot tudunk adni:

soha ne vegyen mobilszolgáltatótól telefont,

kerülje az olcsó mobilokat, mert minél alacsonyabb az ár, annál esélyesebb, hogy nem jönnek ki rá a verziófrissítések

eleve válasszon olyan készüléket, amin a lehető legtisztább Android fut

Az Apple-féle iOS-szel szemben a Google Androidja szabadon felhasználható, gyakorlatilag bármely gyártócég kiadhat telefonokat, tableteket és médialejátszókat ezzel az operációs rendszerrel. Ez a szabadság viszont azt eredményezte, hogy mostanáig több ezer különféle eszközre került fel az Android valamelyik változata.

A Google nyilvános statisztikái azt támasztják alá, hogy a gyártók nem törődnek a frissítéssel.

A tavaly ősszel megjelent Android 8.0 Oreo a most használt eszközök 0,7 százalékán fut.

A legelterjedtebb a 2015. októberében megjelent Android 6.0 Marshmallow, ez a készülékek 28,6 százalékán fut, ezt követi az eszközök 26,1 százalékán megtalálható, 2016-os kiadású Android 7.0 Nougat. A harmadik helyre egy még régebbi változat került. A 2014-ben debütált, majd 2015 elején kicsit frissített Android 5.0 Lollipop az eszközök 25,1 százalékán található meg.

Hogy miért pont az olcsóbb mobilokra adják ki ritkábban a legfrissebb Androidot? Megkérdeztük az alsóbb piaci szegmensben is erős Huaweit, és a hazai képviseletük azt nyilatkozta, hogy minden készüléküket a bevezetést követő két éven át támogatnak, ám a tárhely, a processzor és a RAM egyaránt korlátot szabhat a frissítéseknek. Úgy fogalmaztak, hogy a felhasználói élmény csak akkor lehet maximális, ha a hardver megfelelően támogatja a szoftvert.

A Huawei azt mondja, hogy a hivatalos szoftverfrissítés megjelenése előtt pár száz felhasználóval teszteli az új funkciókat, de ilyen tesztek általában a csúcskategóriás telefonok esetében fordulnak elő, nem mindegyik modellnél alkalmazzák. A Huawei nyilatkozatából mindenesetre kiderül, hogy aki hosszabb távon akar újabb Androidot látni a készülékén, annak drágább modellt érdemes választani.

Akadnak olyan mobilgyártók is, amelyek az olcsón piacra dobott telefonoknál a terméktámogatáson igyekeznek spórolni, és emiatt nem adnak ki frissítéseket. Intő jel lehet, ha egy cégnek nincs hivatalos képviselete az országban, és csak a kötelező minimális garanciális szolgáltatást nyújtja. Ez is egyfajta tervezett elavulásnak tekinthető, még ha nem is olyan nyilvánvaló, mint a nemrég kirobbant iPhone-botrányban, amelyben kiderült, hogy az Apple készülék szándékos lassításával szívatja a vevőit.

Az Androidon van lehetőség visszavágni a gyártóknak, a telefonokra saját rendszer is feltelepíthető, ezt hívják "főzött ROM-nak", és az XDA Developers fórumain érdemes utánajárni a tudnivalóknak. Angol nyelvtudás nélkül nem érdemes belevágni. Ezekkel a módosításokkal azonban elveszthetjük a hivatalos támogatást, bukhatjuk garanciát, ráadásul egy csomó munkát, szakértelmet és odafigyelést igényel a művelet. Ezt azért nem mindenki vállalja be.

A másik lehetőség az, hogy eleve olyan típust kell választani, amin alig módosították az Androidot. Pont a fent részletezett problémák miatt döntött úgy sok gyártó, hogy a lehető legtisztább operációs rendszerrel adja ki a telefonjait, ilyen például a Nokia, a OnePlus, vagy a Xiaomi az Android One kategóriájú Mi A1-gyel - ezeknél a gyártók az olcsóbb készülékek közt is találunk frissülő készülékeket. És persze megtaláljuk ebben a körben magát a Google-t is, de a keresőcég Pixel nevű készülékeit hivatalosan nem forgalmazzák Magyarországon.