Kémelhárító gombbal jön a Huawei laptopja

Barcelonában dübörög a mobilkongresszus, és a világ harmadik legnagyobb mobilgyártója bemutatott egy laptopot. Korábbi években is pontosan ezt tette a kínai cég, és végül is igaza van, a laptop mobil eszköz. A most leleplezett Matebook X Pro pedig igazán mobil lett, egészen kis méretbe sikerült bezsúfolni rengeteg dolgot.

Azon meg sem lepődtünk, hogy folyamatosan a Macbookot emlegette Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója. Az Apple gépe a jó hordozhatóságot igénylő felhasználók körében még ma is jó referenciának számít, hiába van számos erősebb és/vagy jobban felszerelt pc.

A Matebook X Pro laposabb egy 13 colos Macbook Prónál, és úgy alakították ki, hogy egy 13,9 colos és 3000x2000 pixeles érintőkijelző elférjen benne. A gép csupán 1,33 kilogrammot nyom, és az Intel Core i7 8550U processzor mellett még egy Nvidia GeForce MX150 grafikus lapka is megtalálható, ami jól jöhet a multimédiás munkákhoz, valamint a játékok futtatásakor.

Az aksi 57,4 Wh-s, állítólag 12 óra videólejátszásra vagy 14 óra irodai munkára elég.

Néhány mókás multimédiás extra is elfért a laptopban, köztük egy külön mélynyomó a szokásos magassugárzó mellett. De a legviccesebb a kamera elrendezése, ami a hatalmas kijelző mellett már nem fért el, ezért egy szokatlan megoldással kellett élni

Elrejtették az egyik gomb alatt

Hasznos lehet mindazoknak, akik most alufóliasisakban, szigszalaggal leragasztott kamerájú laptoppal élnek, nehogy kémkedjen valaki utánuk. Kicsit félő, hogy idővel elromlik a gomb mechanizmusa, de talán elég masszív a felépítése.

Persze jó kérdés, hogy fogunk-e egyáltalán találkozni a Huawei Matebook X Próval, a kínai cég ugyanis még nem tört be igazán mélyen a nyugati piacokra a pc-ivel.