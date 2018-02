Bevált receptből készült a Galaxy S9

Az életben pár dologhoz érdemes ragaszkodni, és a Samsung életében a Galaxy S sorozat aktuális formaterve ezen dolgok közé tartozik. Piacvezető mobilgyártóhoz méltó viselkedés, hogy az iPhone X láttán meg sem rebbent a dizájnereik szempillája, és a saját elképzelésüket tökéletesítették tovább. Egy picit keskenyebb lett a káva, de épp csak annyira, hogy ha nem mondják, fel se tűnt volna. A második évben még korai lenne unalmasnak nevezni az S9-et, az iPhone 6 dizájnja ennél sokkal hosszabb ideig bírta.

Mit tud a Samsung Galaxy S9? Sajnos ez az egyik leginkább kiszivárgott telefon, van azonban pár olyan apróság, ami csak kézbe véve derül ki. Volt körülbelül háromnegyed óránk kipróbálni az eszközt, úgyhogy érdemes a táblázat után tovább olvasni.

Samsung Galaxy S9 Samsung Galaxy S9 Plus Processzor 64 bites és 8 magos

4×2,7 GHz és 4×1,7 GHz 64 bites és 8 magos

4 ×2,7 GHz és 4 ×1,7 GHz Memória, tárhely 4 GB RAM

64 vagy 256 GB 6 GB RAM

64 vagy 256 GB Hálózat LTE Cat. 18, 4×4 MIMO

wifi: 802.11 a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0 LTE Cat. 18

wifi: 802.11 a/b/g/n/ac

bluetooth 5.0 Kijelző 5,8 colos 6,2 colos Kamera Hátsó: 12 MP, f/1.5 és f/2.4

Első: 8 MP, f/1.7 Hátsó: 12 MP széleslátószögű, f/1.5 és f/2.4 és 12 MP telefotós f/2.4

Első: 8 MP, f/1.7 Aksi 3000 mAh 3500 mAh

Józan észre vall, hogy a Samsung tervezői hallgattak a felhasználókra, kritikusokra, és az ujjlenyomat-olvasót áthelyezték a kamera alá.

6 Galéria: Samsung Galaxy S9 és S9 Plus Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Kicsit ciki, hogy a világ egyik legnagyobb elektronikai konglomerátumának nem sikerült megvalósítani a kijelzőbe épített leolvasót, sokkal menőbb lenne az S9 egy ilyen újdonsággal, még akkor is, ha ezt poént a kínai Vivo már elsütötte. Sokat látott kollégák szerint a Vivo megoldása nem hibátlan, szóval lenne még itt hely a finomhangolásra. (Mindjárt azt is látni fogjuk, hogy ebben a Samsung egész ügyes tud lenni).

Pixeles folteltávolító

A Samsung Galaxy S9 újításainak nagy része a kamerában van. Még jobb lett például a kevés fényben történő fotózás. Amikor erős nappali fényben fotózunk, f/2.4-es rekeszt használ a mobil, amikor kevés a fény, f/1.5-re vált át - ebben a két módban tud működni. A Samsung azt mondja, a Galaxy S9 körülbelül 28 százalékkal több fényt ereszt be a szenzorra, és 30 százalékkal kevésbé zajos a kép, mint amiket a tavalyi S8-cal készítünk.

Ezt úgy érték el, hogy amikor alacsony fényt érzékel a telefon, exponáláskor nem egy, hanem automatikusan tizenkét fénykép készül. A zajszűrő algoritmus ezeket négyesével csoportosítja, majd pixelenként kiválasztja a legjobbat. Az eredmény valóban nagyon látványos, de ezzel kapcsolatban még megvárnám a végső tesztet, érdemes lenne többféle környezetben kipróbálni.

Még egy meglepő újítás van a kamerában, és itt bizonyítja a Samsung, hogy mások ötleteit is jól tudja továbbfejleszteni. A Sony már tavaly májusban bemutatta az XZ Premium telefont, amivel 960 képkocka per másodperces lassított videófelvételt tudunk készíteni, de ennek megvannak a maga nehézségei: ez a mód nagyon rövid ideig marad bekapcsolva.

A Galaxy S9 pontosan ugyanezt tudja

A 960 fps csupán 0,2 másodpercig van bekapcsolva, és ebből a lejátszáskor 6 másodpercnyi tartalom jön létre. A módszer ugyanaz, mint a Sonynál, saját memóriát kapott a szenzor, ám ebben csak addig tudja villámgyorsan elmenteni a képadatokat, amíg meg nem telik.

A Samsung egyetlen apróságot tett hozzá, de pont ettől lesz ez a videózási mód használható. A kamera automatikusan felismeri a mozgást, és akkor lassít, amikor egy valószínűleg látványos akció megtörténik. Irányított kísérletben, amikor egy vízzel teli lufit pukkasztottak ki egy félelmetesen nagy tűvel, tökéletes volt az időzítés. Nagyon bejött ez az ötlet, de ezt is még tesztelni kell. A világ izeg-mozog, és nem biztos, hogy a Samsung algoritmusa mindig ilyen pontosan eltalálja a megfelelő időpontot.

Horror a csevegőben

Még nem tudom megmondani, hogy a harmadik kamerás újítás miatt sírjak, vagy inkább nevessek. Az Apple által kitalált animoji a Samsungot is megfertőzte, de a rajzolt animációt dél-koreávan máshogyan találták jónak. Miután lefotóztuk magunkat, egy ránk hasonlító 3D animált figura készül, és ez pont ugyanazokat a gesztusokat adja elő, amiket a kamera rajtunk lát. Az avatárunk felhúzza a szemöldökét, ha mi is ezt tesszük, és így tovább.

Ha választani lehetne, én inkább az Apple-féle animált egyszarvúfejet és csirkét használnám, mert az nagyon más, inkább olyan érzés, mint amikor farsagra beöltözik az ember. A saját arcom alapján készült, barbibabásított képmás taszító módon pontatlan, mégis zavarbaejtő a hasonlóság. A több milliméteres, sűrű borostámból néhány halovány szőrszál lett, mintha 90 százalékos átlátszósággal lett volna Photoshoppal ráillesztve a szőrzet a rajzolt figura arcára.

A kamera tud még élőben fordítani, akárcsak a Google Fordító, kiterjesztett valóságban mutatja meg a fontos helyeket a környezetünkben, és elvileg meg tudja mondani az általa látott ételek kalóriatartalmát.

Még jobban számítógép

Az új készülékkel kicsit többet tud a Dex nevű dokkoló is, amivel a Samsung csúcsmobiljait monitorra, egérre és billentyűzetre lehet rákötni. Az új dokkoló lapos, a telefont rá kell fektetni, és ennek hála hozzáférünk a jack aljzathoz, használata közben is be tudjuk dugni a fülhallgatónkat. Az új elrendezés azt is lehetővé teszi, hogy a telefonunk kijelzőjét egérként, pontosabban érintésérzékeny tapipadként használjuk, ami leginkább prezentáció előadása közben lehet praktikus.

Szoftveresen is fejlődött a Dex, a kijelző felbontását például nemcsak full HD-ra állíthatjuk, hanem 2K-ra is, így sokkal szebb a megjelenő tartalom. Ebben a felbontásban 4K filmeket is érdemes lejátszani, szuper lesz a minőség. A Dex elsősorban vállalati felhasználóknak lett kitalálva, és ebben is történt igen komoly előrelépés: a készüléket menedzselő rendszergazda megadhatja, hogy milyen appok legyenek elérhetők dokkolt nézetben, és kizárhatja onnan a személyes appokat, mondjuk a közösségi hálózatokat és a játékokat.

Touchpadként is működik a telefon, használhatjuk rajta a nagyítós ujjmozdulatot, mint a mobilokon

Bevallom, izgalmasabb lett volna azt hallani, hogy opcionálisan akár Windows 10-et is futtathatunk a telefonon, hiszen a Samsung szorosan együttműködik a Microsofttal (tele vannak a mobiljai az Office applikációival), és a redmondi szoftvercég már elkészült az ARM architektúrán futtatható Windows 10-zel. Mostanában jönnek ki az Asus, a HP és Lenovo és a többi pc-gyártó mobilcsipes és windowsos laptopjai. Tavaly egy Dexen futtatható Linuxot is demózott a Samsung, abból se lett még semmi. Ez óriási kihagyott ziccer, de az is lehet, hogy szándékosan a Galaxy 10-et tartogatját a Windows 10-nek.

És ha már a kihagyott lehetőségeknél tartunk:

A 4 és 6 GB RAM is igencsak sovány a világ egyik legdrágább telefonjában.

Pedig egy lépcsőfokkal magasabban, 6-8 GB-os memóriával már egy komolyabb asztali operációs rendszer is vígan futna a mobilon, arra mérget vehetünk. Persze okostelefonnak az S9 így is remek, a bitang erős processzorral kicsi esélyét látom annak, hogy bármi akadozna rajta, de ez nem újdonság, már az S8-cal és a Note 8-cal is így volt.

Pár apróságot fejlesztett még a Samsung a hardveren, a hangszóró például sztereó lett, a telefon alján lévő hangszoró mellé a kamera mellett hangszóró száll be másodikként. A Dolby Atmos bekapcsolásával pedig megjelenik némi térhatás. A beépített íriszleolvasó pedig a napszaktól függően tud működni, igazodva a külvilág fényerejéhez.

6 Galéria: Samsung Galaxy S9 és S9 Plus Fotó: Tóth Balázs / index.hu

Telefont, ennyiért?

Igazak voltak a hírek, a Samsung Galaxy S9 és S9 Plus ott lesznek 2018 legdrágább telefonjai között (már ha nem foglalkozunk az aranyozott-drágakőberakásos luxuskategóriával). Az előrendelés február 25-én indul, a boltokban március 16-án jelenik meg, és az S9 alapmodellje 280 ezer forintba, míg az S9 Plusé 310 ezer forintba fog kerülni.