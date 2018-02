Telibe koppintotta az Asus az iPhone X-et

Nagy bátorságra vall, hogy az Asus bevállalta az Apple iPhone X különleges formáját, a kijelzőn lévő betüremkedéssel együtt. Ez a megoldás leginkább arra jó, hogy a kijelző szélét többé-kevésbé el lehessen vinni a telefon pereméig, és hogy gúnyos viccek készüljenek róla.

Ha egy pillanatra elfeledkezünk az iPhone X-ről, akkor elég annyit megállapítani, hogy a Zenfone 5-nek remek a mérete és a formája. Az üvegborítás miatt elég kellemes a tapintása, érezni rajta, hogy minőségi termék. A kijelző pedig lenyűgözően szép, erősek a színei, jó a fényereje. Az sem utolsó szempont, hogy egy 6,2 colos panel elfért a 5,5 colos telefoknál megszokott testben.

Sok appnál a betüremkedés eltűnik egy fekete sávban, persze a demón még nem tudtuk kipróbálni mindennel, és arra a kérdésünkre sem tudtak válaszolni, hogy miként jelenik meg a Netflix. Nyilván senki sem néz szívesen mozifilmeket ilyen belógó izével, mintha a moziban kicsit behúznák a függönyt a vászon előtt.

A betüremkedés 26 százalékkal kisebb, mint az iPhone X-en

Az Asus együttműködik a Google mérnökeivel, hogy maga az Android rendszer is kezdjen valamit a kijelző konkávságával, de alighanem sok ezer fejlesztőnek kell lépnie valamit, hogy minden app igazodjon a betüremkedéshez.

6,2 colos kijelző

2246×1080 pixel felbontás

500 nit fényerő

100 DCI-P3 színtér, 96 százalék NTSC

A kijelző fölött egyébként csak egy hagyományos kamera és hangszóró van, nincs infravörös arcfelismerés és más extrák, amelyek feltétlenül ilyen nagy helyet igényelnek. Az arcfelismerést normál kamerával oldották meg, ahogyan sok más gyártó, ám ennél jóval biztonságosabb az ujjlenyomatos védelem használata. A leolvasót a hátlap közepén találjuk meg.

11 Galéria: Asus Zenfone 5 Fotó: Tóth Balázs / index.hu

A hátsó két kamera elhelyezkedése szintén az iPhone X-et idézi. Ezekben a Sony 1,3 mikrométeres IMX363-as szenzora rögzíti a pixeleket, az egyik normál, a másik széles látószögű (120 fokos) lencsével, f/1.8-as rekesszel. A kamerában némi mesterséges intelligencia dolgozik, automatikusan felismer tizenhat különböző jelentet, például ha növényt, virágot, állatot, embert vagy szöveget fotózunk, és magától kiválasztja az ideális beállítást. Ezeken felül saját beállítások taníthatók a Zenfone 5-nek, hogy a telefon úgy fotózzon, ahogy mi szeretnénk.

A kamerával mélységélességet szimuláló portrét is tudunk készíteni, a bemutatón kipróbált telefonnal ezek elég jól sikerültek, de teljesen pontosnak azért nem mondanám. Lehet, hogy mire megjelenik a telefon a boltokban, még javítanak rajta.

És persz ott van még a Zenimoji, az Asus méltó válasza a beszélő kakamojira, magyarán képesek vagyunk az arcunk helyén animált emojikat megjeleníteni, és az utánozni fogja a mimikánkat. Sőt, akár animált effekteket - például tűzokádást - is lejátszhatunk az animált emojival.

Fő hátsó kamera: Sony IMX 363 szenzor, 12 megapixel, f/1.8, fotónál optikai, videónál elektronikus képstabilizátor, 78 fokos látószög

Másodlagos hátsó kamera: Omnivision 8856 szenzor, 8 megapixel, f/2.2, 120 fokos látószög

Első kamera: Omnivision 8856 szenzor, 8 megapixel, f/2.0, 84 fokos látószög

Mint a cikk legelején említettem, az Asus telefonjának két változata van. Amit eddig leírtam, mindkét modellre érvényes volt, ám egészen nagy különbség van abban, hogy mi hajtja meg a két modellt. A sima Zenfone 5-ben egy Snapdragon 636 csip dolgozik, 4 GB RAM-mal. Az Asus azt mondja, hogy a lapka támogatja a mesterséges intelligenciás (MI) alkalmazásokat, és elvileg csip odafigyel, hogy több energiát adjon a komolyabb teljesítményt igénylő appoknak. A töltést is MI segíti, a felhasználó szokásos ébredési ideje előtti órában fejezi be a 3300 mAh-s aksi 100 százalékra töltését. Ezzel állítólag a kétszeresére növelhető az aksi élettartama.

A lapka típusával szorosan összefügg a Zenfone 5 legjobb tulajdonsága: az ára. A nyáron megjelenő telefon ebben a konstrukcióban csupán 140 000 forint lesz, vagyis bő kétszázezer forinttal olcsóbb, mint az iPhone X.

Profibb felhasználóknak inkább az erősebb, Snapdragon 845 csipre épülő rendszer ajánlott, akár 8 GB RAM-mal és 256 GB-os tárhellyel. Mégiscsak ez a Qualcomm idei legerősebb lapkája, és ebben is megvan az összes mesterséges intelligenciás hókuszpókusz, mint a 636-osban. Ez is megfizethető még, a belépő szintű modellért - 6 GB RAM-mal és 64 GB tárhellyel - 180 ezret kérnek el, míg a 8 és 128 GB-os készülék 210 ezerbe kerül (megpróbáljuk kideríteni a csúcsgép árát is).