A Huawei önmagát is szolgaian klónozza

Egyre furcsább játékba rángat bele minket a Huawei, és nehéz örömet lelni benne. Sohasem rejtette véka alá a kínai gyártó, hogy a Honor a másodlagos márkaneve, amivel a világ fiataljait kívánja megszólítani, de amikor pont egy időben érkezett meg hozzám két tök ugyanolyan készülék, két különböző néven, akkor ráeszméltem, hogy ez megint az a buta játék, amivel a Nokia élt a Symbian-korszakban. Oké, a finnek talán egy picit gonoszabbak voltak.

A Nokia - több mint egy évtizede, még piacvezetőként - évekig azt játszotta, hogy direkt béna zenelejátszót rakott az üzleti mobilokra, valamint béna üzleti appokat a zenemobilokra, pedig minden futott volna az összes symbianos készülékén. Így véletlenül se lett hibátlan az élmény. Bele is buktak, amikor az Apple kitalálta, hogy nincs külön üzleti, zenei, divatos vagy fiatalos mobil, hanem elég egyfajta, és az legyen nagyon menő.

Teljesen egyértelmű, hogy nem lehet mindegyik telefon olyan jól felszerelt, mint egy iPhone vagy egy Galaxy S, vagy akár egy Huawei Mate 10 Pro, ami szép lassan felkúszott a hipermagas árkategóriába. A többség nem tudja ezt megfizetni. Ugyanakkor ez a fajta termékpozicionálás, amit a Huawei is művel, neki lehet káros.

Azt sugallja, hogy mindegy milyen a készülék márkája

Kinézetre a Honor 9 Lite és a Huawei P Smart mobilokon jól látszik, hogy teljesen más közönséget vesznek célba: a Huawei komolyabb, konzervatívabb, míg a Honor dizájnos, fiatalosabb. Csakhogy egészen másra utalnak a hardveres tulajdonságaik:

Huawei P Smart Honor 9 Lite Méretek 150,1×72,1×7,5 mm

165 gramm 151×71,9×7,6 mm

149 gramm Kijelző 5,65 colos ips lcd

1080×2160 pixel 5,65 colos ips lcd

1080×2160 pixel Rendszer Android 8.0

EMUI 8.0 Android 8.0

EMUI 8.0 Mobilnet LTE 300/50 Mbps LTE 300/50 Mbps Rendszercsip Nyolcmagos Kirin 659

4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz Nyolcmagos Kirin 659

4×2,36 GHz + 4×1,7 GHz Tárhely és RAM 64 GB és 4 GB

32 GB és 3 GB 64 GB és 4 GB

32 GB és 3/4 GB Hátsó kamerák 13 MP + 2 MP 13 MP + 2 MP Első kamerák 8 MP 13 MP + 2 MP Wifi 802.11b/g/n 802.11b/g/n NFC van van Aksi 3000 mAh 3000 mAh Ár 76 ezer forint 69 ezer forint

Mindebből úgy tűnhet, hogy a Honor jobb ajánlat, hiszen van belőle több memóriával ellátott változat, és az első kamera megapixeleinél nagyobb szám látható, mint a P Smartnál. Sőt, elöl két kamera van! Sőt, 10 százalékkal olcsóbb is!

Fotó: Németh Sz. Péter

Senkit sem szeretnénk nagyon letörni, de a Honor 9 Lite csak halovány másolata a Huawei P Smartnak, és ha pont e két mobil közül kell választani, inkább a Huawei javasolt. Kezdjük mindjárt a felépítéssel, a Honort ugyanis elől és hátul egyaránt üveg borítja, ami nemcsak eltörhet: előbb vagy utóbb tényleg el szokott törni. Persze együtt lehet élni egy pókhálósított telefonnal, de ha mégsem akarunk, a javítás költsége azonnal nyomtalanul eltűnteti az árbéli különbséget. A P Smart hátapja fémből van, ellenállóbb és elegásabb is egyben.

Ott van még különbségként az előlapi dupla kamera a Honoron, ami az aktuális legnagyobb szemfényvesztés a mobiltelefonok iparágában. Ritkán működik jól a dupla kamera által generált mélységélesség-hatás, és nem, a Honor 9 Lite nem tartozik ide, az így lőtt fotókon eléggé összevissza van a homályos terület. Mentségére szól, hogy a legtöbb mobilon hiányos és kezdetleges ez a funkció.

Fotó: Németh Sz. Péter

Így végül nem maradt más, mint maga az alapgép, ami teljesen ugyanolyan a két telefonnál. Ennek vannak bizonyos előnyei is, például az, hogy a szoftver is megegyezik, és a Huawei EMUI rendszere elég kiforrott, sok hasznos szolgáltatást kínál. Ide sorolnánk a Huawei saját felhőszolgáltatását is, amely mindkét mobilon elérhető. A felhőbe elmenthetjük:

képeinket,

névjegyeinket,

naptárunkat,

a wifis bejelentkezési adatokat,

jegyzeteket

Így amikor új Huawei vagy Honor telefonra váltunk, arra könnyen át tudjuk húzni a legfontosabb adatainkat, külön másolgatás nélkül. Talán ezt szánták a kínai cégnél belépőnek, vagy ha úgy tetszik, kapudrognak, mielőtt a vevő komolyabb és drágább telefonra vált.

A márkanév házon belüli erodálása, hogy a Huawei és a Honor nevek ennyire csereszabatosak, azt is eredményezheti, hogy a vevők eleve azt gondolják, ennyi erővel akár az Asus vagy a Xiaomi nevei is lehet a telefon burkolatán. A számok pedig azt mutatják, hogy rengetegen így gondolják: a Xiaomi üstökösként tör előre.

Eladott darabszám alapján a világ harmadik legnagyobb mobilgyártója a Huawei, jócskán lemaradva a második Apple mögött, és a mostani növekedési ütemét alapul véve 3-4 évbe telhet megszerezni a második pozíciót, ha a dobogó másik két helyén nem történik semmilyen drasztikus változás. De ott van még a Xiaomi, akivel számolni kell, és a kínai rivális akár 1-2 éven belül felnőhet a Huaweihez, és lelökheti a negyedik pozícióba.

Félteni azonban nem kell a Huaweit. Bár a középkategóriát, e két telefon alapján úgy tűnik, kissé elhanyagolja, a csúcskategóriában évről évre erősödik, és már olyan magas árat kér el a csúcsmobiljaiért, mint az Apple az iPhone X-ért. Ebben a szegmensben pedig egyre több saját újítást tud felmutatni.

Ennek a március 27-én megjelenő P20 lesz a következő bizonyítéka, amely a kiszivárgott pletykák alapján nagyon komoly hardver lesz.

A Huawei az Apple-t is klónozza

Minden jel arra utal, hogy a Huawei P20 kijelzőjén hasonló betüremkedés lesz, mint az iPhone X-en, és arcfelismeréssel lehet majd feloldani a kijelzőzárat. Ha csak ezeket nézzük, akkor a kínai cég valóban a kaliforniai riválisát másolja.

Néhány fontos területen azonban a Huawei jelöli ki az új irányt. Mostanra egészen beérett a Leicával való együttműködés, jó képeket készítenek a társaság csúcsmobiljai, és ha hihetünk a P20-al kapcsolatos pletykáknak, akkor a mobil Pro változatában már a hátlapi kamera

3 lencsés, 40 megapixeles és 5-szörösen zoomoló lesz.

A szemközti érzékelőt pedig 24 megapixelesre saccolják a jól értesült informátorok, ami szintén kimagasló érték. A sima P20 csak dupla hátlapi kamerát kap.

Huawei P20 (csak pletykák!) Huawei P20 Pro (csak pletykák!) Kijelző 5,5-5,7 colos 6 colos Rendszer Android 8.0 Android 8.0 Rendszercsip Nyolcmagos Kirin 970

4×2,36 GHz + 4×1,8 GHz

i7 társprocesszor

NPU (neurális processzor) Nyolcmagos Kirin 970

4×2,36 GHz + 4×1,8 GHz

i7 társprocesszor

NPU (neurális processzor) Tárhely és RAM ? GB és 6 vagy 8 GB RAM ? GB és 6 vagy 8 GB RAM Hátsó kamerák duál kamera tripla kamera, 40 megapixel, 5x zoom Első kamerák 24 MP 24 MP Aksi 3320 mAh 4000 mAh

Persze a jobb hardverhez látványosabb árcédula tartozik, az Android Authority szerint a P20 Pro kereken 200 euróval lesz drágább a P10 Prónál, és 899 euróba fog kerülni. Ezzel a Huawei félreérthetetlenül azt jelzi, hogy a P20 egy játszótéren játszik a Samsung Galaxy S9-cel és az Apple iPhone X-szel. Már csak az a kérdés, hogy a piac is elfogadja-e az egyre jobb és izgalmasabb kínai csúcstechnikát, vagy továbbra is úgy tekint a kínai termékekre, hogy azokra csak a középkategóriában van igény. Hamarosan kiderül, hogy a Huawei képes-e fölemelkedni, vagy állóháborút kell vívnia a Xiaomival.