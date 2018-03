40 megapixelt tett a Huawei a P20 Pro mobilba

Tavaly a Huawei P10 azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy nagyon hasonlított az aktuális legjobb iPhone modellre, most pedig azzal debütált a P20, hogy nagyon hasonlít az aktuális legjobb iPhone modellre. Őrület, hogy mik vannak!

Ezt bóknak veheti az Apple, mint azok a filmsztárok, akiknek a rajongói hasonmásversenyt rendeznek. A Huawei filmsztárt ugyan nem vitt a P20 párizsi bemutatójára, de gondoskodott arról, hogy a P20 és P20 Pro modellekben éppen elég egyedi megoldás legyen, és ne lehessen azokat klónnak nevezni, sőt, sok tekintetben túltegyenek a riválisokon.

A P20 Pro modellben van például

három hátlapi kamera

akár 40 megpixeles képet is készíthetünk

a szelfikamera 24 megapixeles

van háromszoros optikai zoom, és ötszörös hibrid zoom

102400 ISO a fényérzékenység

960 fps lassított felvétel

Ez elég azért jó indítás egy 2018-as csúcsmobilhoz.

A P20 kamerájának tulajdonságai mind azt bizonyítják, hogy a Huawei komolyan gondolja és csúcsra járatja a Leicával való együttműködést. A világhírű kamerás céggel 2013 óta dolgoznak együtt, és 2016-ban dobták piacra első közös fejlesztésüket a P9-ben, a fekete-fehér és színes szenzorral felszerelt dupla kamerát.

Ebben az új kamera bizonyos területeken felzárkózik a többiekhez, például ebben is van 960 fps-es lassított felvétel, mint a Galaxy S9-ben, a fényérzékenysége azonban egészen komoly lett a riválisokéhoz képest is. Ezen kívül egy nagy rakás mesterséges intelligenciát (MI) építettek bele a P20-ba. MI segíti a kép témájának felismerését, most már 19 különféle kategóriában 500-nál több témát azonosít a telefon. A villámgyors exponálást és az optikai stabilizációt is az MI segíti.

Richard Yu, a Huawei vezérigazgatója folyamatosan viccet csinált a rivális telefonok képességeiből, és őszintén röhögni lehetett például azon, hogy mit lát (állítólag) egy Samsung Galaxy S9+ kamerája (semmit), ahol a Huawei P20 Prót is tesztelték (mindent). Ezt azért akkor hisszük el, ha a saját szemünkkel látjuk, amikor teszteljük a készüléket.

A szoftvert is feltuningolták, a Google Asszisztens speciális parancsokkal tudja vezérelni a P20 kameráját, és összetette feladatokat adhatunk neki, például hogy készítsen rólunk szelfit bekapcsolt szépítő funkcióval. Az üzeneteküldőben mindenféle matrica és effekt használja ki a beépített MI-csipet, az NPU-t (neural processing unit).

Huawei P20 (csak pletykák!) Huawei P20 Pro (csak pletykák!) Kijelző 5,8 colos 6,1 colos Rendszer Android 8.1

EMUI 8.1 Android 8.1

EMUI 8.1 Rendszercsip Nyolcmagos Kirin 970

4×2,36 GHz + 4×1,8 GHz

NPU (neurális processzor) Nyolcmagos Kirin 970

4×2,36 GHz + 4×1,8 GHz

NPU (neurális processzor) Tárhely és RAM 128 GB és 4 GB RAM 128 GB és 6 GB RAM Hátsó kamerák 12 megapixeles színes, f/1.8 rekesz

20 megapixeles fekete-fehér, f/1.6 rekesz 40 megapixeles színes

20 megapixeles fekete-fehér

8 megapixeles 3×telefotós lencse Első kamerák 24 MP 24 MP Aksi 3400 mAh 4000 mAh

Érdekes újítás még a telefon színátmenetes hátlapja, jó megoldás, hogy messziről felismerhető legyen a Huawei P20.

Igen, jól látja, ezen is van betüremkedés a kijelzőn

Ez kell ahhoz, hogy a kijelző egészen a telefon tetejéig érjen. Sokkal kisebb ez a fekete sáv, ahol a kamera és a hangszóró található, mint az iPhone X-en, így több értesítés elfér a fölső sávban. Az ujjlenyomat-leolvasó megmaradt az előlapon, a kijelző alatt van. Ezen lehet különböző ujjmozdulatokkal szimulálni az Android három fő vezérlőgombját. Az ujjlenyomaton kívül arcfelismeréssel is feloldhatjuk a kijelzőzárat, 0,6 másodperc alatt.

A Huawei 649 eurót kér a P20-ért, és 899 eurót a P20 Próért.