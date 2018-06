Mindent elvernek ezek a kínai mobilok

Adott két márka, a OnePlus és a Honor, amelyek startupnak álcázva próbálják meghódítani a piacokat, több-kevesebb sikerrel. Mindegyik mögött óriási elektronikai cégek állnak, a OnePlus a több százmillió másfajta mobilt legyártó BBK Electronics szárnyai alatt növekszik, a Honor pedig a Huawei tulajdona. De ott van még nevető harmadikként a Xiaomi, és vele nehezen tudnak bármit is kezdeni a riválisok.

Most a OnePlus 6 a világ egyik legerősebb telefonja, és még mindig nagyon kedvező az ára, ennyi pénzért a piacvezető márkáktól csak egy tavalyi csúcsmodellt tudnánk szerezni. Az általunk kipróbált OnePlus 6-ot 128 GB tárhellyel és 8 GB RAM-mal látták el, ez a konfiguráció nagyjából 180 ezer forintba kerül, amiből egy Samsung Galaxy S8+ jönne ki, és ennek jóval gyengébb a hardvere. A dél-koreai cég tavalyi csúcsmobilja éppen a másik tesztal–anyunkkal, a Honor 10-zel van egy ligában összteljesítmény alapján, a Huawei által gyártott telefon 64 GB-os tárhellyel 150 ezer forintért kapható. A Xiaomi Mi Mix 2S árban kettejük közé lő, 170 ezer forintért ad verhetetlen erőt.

A Honor 10 a kamerával és a dizájnnal igyekszik megkapaszkodni a csúcskategória alján, a Oneplus az erejével, a Xiaomi Mi Mix 2S viszont egyszerre mindkettővel

Mindig jöhet egy kis gigahertz

Sok meglepő dolgot nehéz lenne mondani a OnePlus 6 hardveréről, évek óta a legerősebb elérhető hardverre építik fel a telefonjaikat. Eközben a maguk módján igazodnak az aktuális trendekhez, ami most a kijelző betüremkedésben nyilvánul meg. Annyi ilyen telefon volt a kezeink közt, hogy már fel sem tűnik a bevágás, pedig az iPhone X tavaly még csodálattal vegyes értetlenkedést váltott ki belőlünk.

A OnePlus 6 bevágása még a hangszóróval, RGB leddel és kamerával együtt is elég kis helyet foglal el, sokkal kisebbet, mint az iPhone X szenzorszigete. Igaz, az iPhone X esetében valóban szenzorokról beszélhetünk, míg a OnePlus nélkülözi az infravörös arcletapogatást, az Apple egyedi megoldását. A OnePlus 6 alsó kávája is rendkívül keskeny, a 6,28 colos és 1080x2280 pixeles kijelző uralja a telefon elejét. Hátul pedig egy üveglap, ami a törékenységnek biztosan nem tesz jót. Az ujjlenyomatokat is szorgalmasan gyűjti, és sajnos nem csak a biometrikus leolvasó felületén.

A mindent beborító kijelző új vezérlési módszert hozott, az Android szokásos három gombja teljesen kikapcsolható, használhatunk helyettük gesztusokat. Akárcsak az iPhone X-nél. Ha csak alulról fölfelé húzzuk az ujjunkat, és hamar elengedjük a kijelzőt, a főmenübe kerülünk. Ha a kijelzőn hagyjuk az ujjunkat, akkor a programváltó menü töltődik be. Ha viszont bal vagy jobb oldalon húzzuk felfelé az ujjunkat, egyet visszalépünk, akármilyen appban vagyunk éppen. Ezt elég gyorsan meg lehet tanulni, és kényelmesebb, mint a virtuális gombok, mert elkerülhetjük a véletlen menübe lépést.

Elvileg cseppálló, de nem szabványos módon

A OnePlus furcsa játékot játszik azzal, hogy a telefonjára azt mondja, bírja az esőcseppeket, ám a jótállás nem vonatkozik a beázásra, és konkrét IP-szabványt sem határozott meg a vízállóságra. Az IP szabvány fokozatai alapján lehet belőni, hogy egészen pontosan mit kell kibírnia egy elektronikai eszköznek, és mivel a OnePlus 6 esetében ezt nem ismerjük, érdemes inkább vigyázni a készülékre, és kerülni vele a vizet.

Tavaly óta a kamerára is jobban odafigyel a OnePlus, legutóbb már a fotózás minőségét osztályozó DxO Labs is együttműködött velük a fejlesztésben, és most megint szintet léptek. A hátlapi kamerák közül az egyiknek optikai képstabilizátora van, f/1.7-es rekeszértékkel, egész nagy szenzorral és 16 megapixel felbontással, míg a másodlagos kamera 20 MP-es és f/1.7-es, ez dolgozik a mélységélesség-hatású portrékon. A kamera szoftvere végtelenül egyszerű, profi módban lehet egy kicsit játszani az expozíció, fehéregyensúly, záridő és érzékenység értékeivel, de ennyi,

a OnePlus nem szállt be az animált bohóckodásba.

A képminőség javult a tavaly év végi OnePlus 5T-hez képest, kevesebb félresikerült képet kell kikukázni, ám a topliga tetejére még nem jutott be a 6-os sem. A videókkal elégedettek lehetünk, a stabilizátor sokat hozzáad a minőséghez, de a maximális felbontás és sebességet nem érdemes erőltetni, a full hd alapbeállítással járunk a legjobban. A OnePlus a lassított felvétel esetében a HTC módszerét követi, azaz kisebb, csupán 480 fps a sebesség, ám ezt hosszabb ideig képes tartani, nem kell megfeszített idegekkel a szupergyorsítani kívánt pár másodpercre koncentrálni.

8 Galéria: OnePlus 6 tesztképek Fotó: index.hu

Lejátszás terén legfeljebb a hangszóróra lehet panaszunk, mert csak monó, és nem is kimagasló minőségű, ám a OnePlus ezen döntésében az is benne lehet, hogy viszonylag kevesen üvöltetik nyilvánosan a telefonjukat, a legtöbben inkább fülest vagy külső hangszórót használnak, amelyhez jól jön a jack aljzat. A képi minőséggel viszont elégedettek voltunk, és a legmagasabb szintű jogvédelmi modulnak hála az online filmeket - Play Video, Netflix, Amazon Prime - a lehető legjobb minőségben nézhetjük, ami a OnePlus esetében full hd streamet jelent.

A OnePlus 6 rendszere, az OxygenOS nagyon hasonít az Android gyári felületére, átlátható, letisztult, könnyen és gyorsan használható. A hátlapi ujjlenyomat-olvasónak jó alternatívája az arcfelismerés, amely bár kevésbé biztonságos, a kijelzőzár feloldását villámgyorsan megoldja. Az aksi egy-két napot simán kibír, használattól függően, de azért ekkora mérethez belefért volna pár száz extra milliamperóra. A OnePlus gyorstöltője még mindig kiváló, fél óra alatt 60 százalék körüli töltöttség érhető el.

A Huawei hűséges hűbérese

A Honornak is van némi szerepe abban, hogy a Huawei a világ egyik vezető mobilgyártója lett. A fiatalos és olcsóbb márka segít szélesebb körben teríteni a Huawei technológiáját. A Honor 10-ben ugyanaz a Kirin 970-es csip dolgozik, mint a Huawei legmenőbb idei telefonjaiban, a P20-ban és a P20 Próban, és a mérések azt mutatják, hogy teljesítményben alig marad el azoktól. A külalakban is van némi hasonlóság azóta, hogy a P-sorozat fényes üvegborítást kapott, ami eddig inkább a Honorra volt jellemző.

A Honor leginkább a P20-ra hasonlít, hiszen nagyjából ugyanakkora a kijelzője, 5,84 colos és full HD+ felbontású. A bevágás és a káva mérete alapján is olyanok, mint egy ikerpár, csak a hátlapi kamerák eltérő elrendezése leplezi le őket, és hogy hiányzik mellőle a Leica neve - a Honor 10 kameráján nem dolgozott a neves partner. Ehelyett csak annyi áll ott, hogy AI Camera, a Honor 10 ugyanis sok okos funkciót kapott a legfrissebb P-sorozattól.

De nem mindet, sőt, hiányzik mindenféle stabilizáció, a lézeres távolságmérés és a kéttónusú led vaku. Nehéz átlátni, hogy milyen érvek mentén döntenek a Huaweinél a kameraszenzorokról, a Honor 10 ugyanis tök más paramétereket kapott, mint a P20: a fő kamera 16 megapixeles és f/1.8-as rekeszű, és a másodlagosnak is jobba felbontása, 24 megapixeles, ám a rekesze kevésbé előnyös. A mesterséges intelligencia a téma automatikus felismerésében mutatkozik meg, szűk két tucat kategóriát tud megkülönböztetni a fényképező. Ezen kívül a két kamera képét is algoritmusok kombinálják, hogy a kétszeres zoom több képi információt tartalmazzon.

Kimaradt viszont a szuperlassított mód, 120 fps a maximum, és hiába kapcsoljuk be az éjjeli fényképezést, stabilizátor nélkül ez fabatkát sem ér, ha nem rögzítjük atomstabil állványon a készüléket, mert - szemben a P20 és P20 Próval - biztosan be fog mozdulni a kép a több másodperc hosszú záridőnél. Ugyanakkor van egy AR-lencse nevű megoldás, amely egyértelművé teszi a Honor célközönségét: olyan hátterekkel és matricákkal lehet feldobni a fotókat, amelyek 99 százalékban kislányoknak valók.

10 Galéria: Honor 10 tesztképek

A Honor 10-nek előnyére válhat a gigabites mobilnetes csatlakozás, hogy stabilabban jöjjön a Netflix, ám ez a telefon nem támogatja a komolyabb szerzői jogvédelmet, ezért csak normál felbontású streamet fog kapni, és így már nehéz kihasználni a szupergyors netet és a full HD kijelzőt. De legalább a zenehallgatással nem lesz gond, hiszen ezen a telefonon megmaradt a jackdugó.

Bár a Honoron megtarthatjuk az Android három virtuális gombját, akár ki is kapcsolhatjuk, hogy helyette a kijelző alatti érintésérzékeny gomb felületén leadott gesztusokkal navigáljunk. A OnePlus módszere kényelmesebb, mert a teljes kijelzőfelületet kell használni, nem csak egy parányi részt, de a Honoré is működik, gyorsan rutinszerűvé válik. Itt is működik és villámgyors az arcfelismerés, akárcsak a P20-as mobilokon.

Akkuról egy-másfél nap kihúzható, és a fél óra alatt 50 százalékra feltöltő gyorstöltő ment meg minket a lemerüléstől.

Meredek úton száguldozik a Xiaomi

A Xiaomi a szuperolcsó telefonjairól ismert, azoknak hála tud évről évre óriásit növekedni eladott darabszámban. Persze mindegyik gyártónak szüksége van csúcsmobilra, és a Mi Mix 2S nem okoz csalódást a márka híveinek. Formára olyan mint az iPhone X, kijelző bekapcsolásakor meglep minket a Xiaomi:

nincs bevágás

Egy pici sem, a Xiaomi ugyanis elég bátor volt ahhoz, hogy a szelfikamerát áthelyezze a jobb alsó sarokba, ahol amúgy is elég vastag a káva, és kompromisszumok nélkül elfér. Ennek megvan a maga hátránya, szelfizés közben figyelmeztet miket a telefon, hogy állítsuk a feje tetejére. A kijelzőt egyébként maximálisan kihasználhatjuk, az Android gombjainak eltüntetése gesztusokkal lépkedhetünk a menüben, akárcsak a Oneplusnál.

Lenyűgöző a Xiaomi Mi Mix 2S lakkfekete borításának eleganciája, ebben hasonlít a OnePlus 6-ra, de néhány apró részlettől, a kamerát körülvevő finom arany színű kerettől a Xiaomi egy árnyalatnyit kifinomultabb. Hátránya, hogy egy kissé nehéz a hasonló méretű mobilokhoz képest. Hiányzik róla a jackdugó, ezt egy kis átalakítóval pótolták, de legalább a beépített hangszórók sztereóban szólnak. A kihangosítás minősége lehetne jobb, de normál hangerőn rendben van. Sokkal nagyobb gond, hogy a Mi Mix 2S sem támogat magasabb szintű DRM-et, így nem kapunk nagy felbontású streamet a Netflixtől és a többi filmszolgáltatótól.

A kijelző 5,99 colos és full HD+, és emögött bitang erős Snapdragon 845-ös csipet, 128 GB-os tárolót és 6 GB RAM-ot találunk. Az Antutu mesterséges mérése szerint a Mi Mix 2S nagyobb teljesítményű, mint az általunk tesztelt Oneplus 6 változat, de csak egy hajszállal előzte meg a riválisát.

9 Galéria: Xiaomi Mi Mix 2S tesztképek Fotó: index.hu

Rendben van a Mi Mix 2S kamerája, a jó rekeszértékű lencsét képstabilizátor és dual pixeles autofókusz segíti, valamint mesterséges intelligencia támogatja a téma jelenetek felismerését, tehát a kamera szoftvere igyekszik a témához igazítani a beállításokat. A szelfikamera sajnos átlagon aluli, az 5 megapixeles felbontás ebben a kategóriában már kevés. Kamerázásban is vannak korlátjai a Xiaomi csúcsmobiljának, érdemes full HD felbontásnál maradni.

Másfél-két napot ki lehet húzni aksiról a Mi Mix 2S átlagos használatával, és a gyorstöltő körülbelül fél óra alatt több mint félig megtölti az aksit, így sok gondunk nem lehet a lemerüléssel. A telefon a vezeték nélküli Qi töltést is támogatja.

OnePlus 6 Honor 10 Xiaomi Mi Mix 2S Méretek 75,4×155,7×7,8 mm

177 gramm 71,2×149,6×7,7 mm

153 gramm 74,9×150,9×8,1 mm

191 gramm Kijelző 6,28 colos AMOLED

1080×2280 pixel 5,84 colos IPS LCD

1080×2280 pixel 5,99 colos IPS LCD

1080×2160 pixel Processzor Nyolcmagos Snapdragon 845

4×2,8 GHz + 4×1,7 GHz Nyolcmagos Kirin 970

4×2,4 GHz + 4×1,8 GHz Nyolcmagos Snapdragon 845

4×2,8 GHz + 4×1,8 GHz Tárhely és RAM 256/128 GB, 8/6 GB 128/64 GB, 6/4 GB 256/128/64 GB, 8/6 GB Hátlapi kamera 16 MP f/1.7

20 MP f/1.7

2160p@30/60 fps

1080p@30/60/120 fps

720p@480 fps 16 MP f/1.8

24 MP f/1.8 monokróm

2160p@30 fps

1080p@30/60 fps 12 MP f/1.8

12 MP f/2.4

2160p@30 fps

1080p@30/120 fps

720p@240 fps Előlapi kamera 16 MP f/2.0 24 MP f/2.0 5 MP f/2.0 Kapcsolat Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac

LTE 1024 Mbps

bluetooth 5.0 Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac

LTE 1024 Mbps

bluetooth 4.2 Wifi: 802.11 a/b/g/n/ac

LTE 1200/100 Mbps

bluetooth 5.0 Akku 3300 mAh 3400 mAh 3400 mAh

Bármennyire is különbözőek, a Huawei Honor 10, a OnePlus 6 és a Xiaomi Mi Mix 2S mind a csúcskategória alsó határán igyekeznek megkapaszkodni, jó ár/érték aránnyal, ám eltérő kompromisszumokkal.

A OnePlusnak a szoftvere visszafogott, hiányoznak belőle például a kamerát okosító extrák, és ezeket - például a hardverrel profin összehangolt mesterséges intelligenciát - letöltött appokkal sem lehet teljesen pótolni. Ezzel együtt egy nagyon jól összerakott, stabil és megbízható készülék, akárcsak az elődjei. A Honor 10 inkább a hardverében nélkülöz dolgokat, mint például a profibb Huawei mobilokban meglévő giroszkópos stabilizációt, amitől a kamerát sötétben kevésbé tudjuk kihasználni, ugyanakkor a telefon erejére, stabilitására aligha lehet panasz. A Xiaomi Mi Mix 2S pedig a két rivális közt van félúton, bitang erős hardverrel és eleganciával, és némi mesterséges intelligenciás okosítással.

Mindhárom készülék ajánlott, ha a százezer forinttal drágább abszolút csúcskategória elérhetetlen, viszont a stabil, gyors és relatív hosszú ideig tartó működés létfontosságú.