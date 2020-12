Búcsúzik a Galaxy Note?

A világsajtó könnyekkel küszködve búcsúzkodik a Samsung egyik korszakos telefonjától, a digitális tollal felszerelt produktivitástelefontól, a Note-tól. Hát hol itt az igazság?

Fotó: Samsung Az első négy Note

A dél-koreai gyártó Galaxy Note 21 néven jövőre mutat be utoljára Note nevű készüléket. A Note ezt követően lényegében beolvad a Galaxy S-sorozatba, ahova a digitális toll is átkerül, de tollat kap a Galaxy Z Fold 3 is.

Utóbbi révén tehát a produktív-melós funkcionalitást a hajtogatható Galaxy viszi tovább. A kikerült információk alapján ezekből több is bemutatkozik majd 2021-ben.

A Note sorozat felett egyébként 2018 óta ott lebegett a kard, és bár a Samsung hivatalosan nem erősítette meg, valószínűleg a Galaxy S21 januári bemutatóján integethetjük el végleg a sorozatot.