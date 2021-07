Elszállt a Google az androidos telefonokon

A Google app június 22-i reggeli frissítése használhatatlanná teheti az alkalmazást és a keresőt használó más szolgáltatásokat az Android operációs rendszert futtató okostelefonokon. A hiba gyártótól független, bármilyen androidos telefont érinthet.

Az XDA fórumán és Redditen is sokan jelezték, hogy a Google app legfrissebb verziójának Play-en keresztül történő frissítése után az applikáció folyamatosan összeomlott, kifagyott és ehhez kapcsolódóan a Google Asszisztens, a Google Lens és bármilyen más, a Google keresést használó telefonos szolgáltatás használhatatlanná vált. Vannak olyan jelentések is, mely szerint a felhasználók folyamatos hibaüzeneteket kapnak a készüléktől, mely a Google leállására figyelmezteti őket.

Kommentárt a Google nem fűzött egyelőre a hibajelenséghez, de a Play Store-on keresztül azóta egy újabb frissítés érkezett és a Downdetector statisztikái alapján egyre kevesebben jelentik a hibát.

Van megoldás.

Első lépésként érdemes megnézni a Play Store-t, hogy reggel óta érkezett-e a hibát javító frissítés. Amennyiben igen, annak telepítésével is orvosolható lehet a bug.

Ha frissítést nem lát és készülékén továbbra is a leírtakat tapasztalja, a Beállítások — Alkalmazások — Google menüpontban a jobb felső sarokban a három pöttyre kattintva törölheti a hibás frissítést. Amennyiben a hiba ezek után is fennmarad, az alkalmazás gyorsírótárát és dokumentumait is érdemes törölni. Ha ez sem oldaná meg, az applikáció leállításával letiltható, hogy a program a háttérben fusson.

Azoknál, akiket nem érint a hiba, a problémát megelőzendő érdemes ideiglenesen kikapcsolni az alkalmazások automatikus frissítéseit a Google Play Store beállításai között legalább egy pár órára.