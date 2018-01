Az indiánok és a koreaiak is kiakadtak a Civilization VI-ra

Hamarosan érkezik a Civilization VI Rise and Fall nevű kiegészítője, amely több új választható történelmi személyiséget is bevezet a népszerű körökre osztott 4X stratégiai játék világába. A fejlesztő 2K Games fokozatosan mutatja be ezeket az új karaktereket, a héten például a krí indiánok egy 19. vezetőjét, Pîhtokahanapiwiyint. Ennek a játék kedvelői feltehetően örülnek is, de maguk a krí indiánok kevésbé – írja a Polygon.

A béke hírnökéből hódító hadvezér

A nagyrészt Kanada területén élő krí indiánok egy mai vezetője, Milton Tootoosis szerint ugyanis elődje ábrázolása érzéketlen népe értékei iránt, mert fenntartja azt a mítoszt, hogy az indiánok a gyarmatosítókkal azonos értékeket vallottak – vagyis hogy meg kell hódítani a más népeket és elvenni a földjüket, ami ugye a játék célja.

Márpedig ez Tootoosis szerint tökéletesen ellentétes népe hagyományaival és világnézetével. Való igaz, hogy a Pîhtokahanapiwiyin, vagyis a bölénycsapda-állító képességei nyomán Karámkészítő (Poundmaker) néven ismert vezető éppen a kanadai hatóságok és a krí nép közötti megbékélést szorgalmazta, még ha ettől függetlenül börtönbe is zárták. (A Polygon egyébként megjegyzi, hogy a játék megengedi azt is, hogy a játékosok békésebb eszközökkel érjenek el sikereket.)

Tootoosis megjegyzi, csalódott, hogy a fejlesztők nem keresték meg őket előzetesen, de azért nem lepődött meg ezen, hiszen a dologban semmi új nincs, például már Hollywood is jó pár rézbőrt lehúzott az indiánok torz ábrázolásáról.

Vadfeminista kőrasszizmus vagy jó választás?

Egyébként nem csak az indiánok akadtak ki a Rise and Fallon: a Buzzfeed még december közepén írta meg, hogy a koreaiaknak se tetszett a maguk választható hőse, az akkor bemutatott Szondok kiránynő, aki Korea három történelmi királyságának egyikében, Sillában uralkodott a 7. században.

A kritikusok közül sokan azt kifogásolták, hogy a fejlesztőknek sikerült egy olyan személyt választaniuk, aki nem is volt jó vezető – legtöbbük szerint azért eshetett csak rá a választás, mert nő, és a 2K Games annyira igyekezett tartani a genderegyensúlyt, hogy Szondok más kvalitásaival nem is foglalkoztak. (A királynő érdemeiről egyébként megoszlanak a vélemények, volt olyan koreai Reddit-felhasználó, aki a védelmébe vette a választást.) Mások azért kritizálták Szondok karakterét, mert szerintük nem is úgy néz ki, mint egy koreai – ezen azóta a fejlesztők csiszoltak is egy kicsit.

A Rise and Fall a 2016-ban debütált játék első hivatalos kiegészítője, Észak-Amerikában február 8-án jelenik meg.