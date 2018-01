Visszatérhet közénk a Game Boy

A játékipar egyik jelentős szegmensét uraló retrohullámot szeretné meglovagolni a Hyperkin gamer hardvergyártó cég. Az épp zajló CES-en bemutatták ugyanis az átmenetileg Ultra Game Boy névre hallgató kézi játékgépük prototípusát, ami az 1989-ben bemutatott, legendás Nintendo Game Boy surranópályás újraélesztésének tűnik, akárhogy is nézzük. A Nintendo elég jó bevételeket könyvelhetett el a NES és a SNES konzolok feltámasztásával, de arról még pletykák se nagyon érkeztek eddig, hogy a Game Boy-jal is ezt terveznék. A Hyperkin a jelek szerint jó ritmusban előzött most.

A Gizmodo jelentéséből kiderül, hogy a Hyperkin kézi videojáték-konzolja még fejlesztés alatt áll, és bár a klasszikus Nintendo-eszközt tökéletesen idéző játékélményt nyújt majd, egy csomó mindent továbbfejlesztettek benne. Például műanyag helyett alumíniumból készült a háza, USB-C-n tölthető akkumulátort kapott, ami 6 óráig is bírja, sztereó hangszórókat építettek bele, valamint bal és jobb audiokimenetet a chiptune zeneszerzők legnagyobb örömére.

A végleges verzióba a tervek szerint szabályozható színes (RGB) háttérvilágítású LCD kijelző kerül majd, amit persze ki lehet majd kapcsolni az autentikus monokróm élmény kedvéért.

A Hyperkin arra törekszik, hogy az Ultra Game Boy még ezen a nyáron a boltokba kerülhessen, legfeljebb 100 dolláros áron. A viszonylag alacsony árnak azonban van egy elég komoly hátulütője: a Hyperkin játékgépében nem lesznek előre telepített játékok, a vevőknek maguknak kell beszerezni - vagy a padláson felkutatni - a hozzá való eredeti Nintendo játékkazettákat.