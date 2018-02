A fejlesztő Rockstar Games bejelentette a Red Dead Redemption 2 debütálásának dátumát: a kultikus westernkalandjáték folytatása október 26-án érkezik Xbox One-ra és PlayStation 4-re – írja a GameSpot.

A vadnyugati GTA-ként is emlegetett, nagy sikerű 2010-es videojáték folytatását már másodszor tolták későbbre. A Rockstar Games először még 2016 őszén lengette be, hogy jön a második rész, és eredetileg 2017 őszére ígérték a kiadását. Ezt később 2018 tavaszára módosították. Ez a dátum tolódott most kicsit még hátrébb a naptárban, remélhetőleg a végső helyére.

Bocsánatot kérünk mindenkitől, akinek csalódást okoz ez a csúszás. Bár reméltük, hogy előbb ki tudjuk adni a játékot, szükségünk van egy kis pluszidőre az utolsó simításokhoz

– írta blogbejegyzésében a cég.

Vigaszdíjként a bejelentés mellé néhány új screenshotot is kiadtak, és azt ígérték, hogy az elkövetkező hetekben egy csomó infóval fognak még előállni. Arról egyelőre nincs hír, hogy pécére is kijön-e a játék. Az első részt még nem adták ki, de a Rockstar legutóbbi játékát, a GTA V-öt például igen.

A játékhoz legutóbb tavaly ősszel adtak ki trailert:

A 2010-es eredeti játék nagy sikert aratott a kritikusok és a gémerek között is, és több nagy díjat is elvitt. A hatása ma is érezhető, már csak azért is, mert a második évadára készülő tévésorozat, a Westworld egyik írója korábban maga beszélt arról, hogy a sorozat világának a kialakításában a játéknak is szerepe volt.

A második rész történetéről egyelőre annyit tudni, hogy Arthur Morgan és a Van der Linde banda kalandjait fogja követni, ahogy végigrabolják Amerikát.