Lecsúszott a bugyi a Steam játékboltról

Pénteken megérkezik a Steam játékboltba az első teljesen cenzúrázatlan, felnőtteknek szóló játék, amelyben szexuális aktussal és meztelenséggel találkozhatnak a gémerek.

Oké, csak rajzolt anime karakterek szerepelnek a Negligee: Love Stories erotikus történeteiben, de ez akkor is nagy változást jelent a Valve által gondozott Steamnél, amelynek a kínálatából az elmúlt hónapokban számos erotikus játékot levettek vagy várólistára tettek. A Valve már júniusban arról beszélt, hogy több szabadságot ad a fejlesztők kezébe, és csak az illegális ügyek felülvizsgálatával szeretne foglalkozni.

A fejlesztő Dharker Studios jelentette be, hogy a cenzúrázatlan játék átment a Steam ellenőrzési folyamatán, és mindenféle utólag telepítendő folt nélkül elérhetővé válik szeptember 14-én. Ez annak köszönhető, hogy elkészült a Steam saját 18-as karikája, a csak felnőtteknek szóló zóna, amely elrejti az explicit tartalmakat a fiatalabbak elől. A szűrés alapértelmezetten be van kapcsolva mindenkinél.

Ez azt is jelenti, hogya Negligee-hez hasonló játékok nem jelennek meg az ajánlott játékok között, ha nincs a filter kikapcsolva a Steam beállításainál, és eleve csak akkor töltődik be a játék oldala, ha a felhasználó be van jelentkezve.

A játékokat eladni kívánó fejlesztőktől azt is megkövetelik, hogy részletesen írják le nekik az erőszakos és a szexuális tartalom jellegét, hogy a lehetséges érdeklődők is pontos információkat kapjanak vásárlás előtt. A leírást pedig még azelőtt megjelenítik a Steam felhasználói előtt, hogy beléphetnének a játék bolti oldalára.

Már csak a Steam irányelveit kell frissíteni, mert ott még mindig az áll, hogy a pornográfia nem kívánt tartalom. Vagy legalább azt kéne részletezni, hogy hol húzódik a határ az elfogadható szex és a kizárt obszcenitás között.

(Ars Technica)