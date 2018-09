Betekintést kapunk az Amazon masszív online játékába

Az Amazon az sokszereplős online multiplayer videojátékok bizniszébe is beszáll, már javában készül a New World című játékuk, amelyről most újabb részleteket adott ki a cég – írja a PC Gamer.

A New Worldben egy újonnan felfedezett mesterséges kontinensért fog menni a harc, lehet majd építkezni, területekért harcolni és küldetéseket indítani más játékosoknak. Az Amazon múlt héten hozta nyilvánosságra, hogy a korábban feliratkozott játékosok közül elkezdett véletlenszerűen meghívni néhányat a játék korai állapotának tesztelésére.

A most kiadott képek magába a világba engednek betekintést, ide kattintva meg lehet nézni őket. Itt pedig egy szintén most közzétett rövid time lapse videó is megnézhető: