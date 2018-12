A God of War az év legjobb videojátéka

Bár a játékipar Oscarjának is nevezik a Game Awards díjátadóját, ez a rendezvény nem a pompáról és az ünneplésről szól, hanem sokkal inkább arról, hogy a stúdiók jövőre milyen új címekkel és letölthető tartalmakkal szeretnék növelni a bevételeiket.

A Sayonara Wild Hearts, a svéd Simogo stúdió szerzeménye jövőre jelenik meg Nintendo Switch konzolra. Ez egy zenés/motorozós/gördeszkázós/táncpárbajos és lézerharcos videojáték lesz. Hamarosan megjelenik az Obsidian Entertainment új szerepjátéka, a The Outer Worlds, amelyben végtelen mennyiségű scifit és galaxisközi utazást kapnak a játékosok.

Az A45 csapata négy éven át dolgozott az Ashen című kalandjátékon, ami most készült el, és nemcsak Xbox One konzolon lesz kapható, hanem és pc-re is az Epic Games frissen bejelentett játékboltjában. Szintén az Epic Games boltja hozza el a pc-kre az eredetileg csak Playstation 3-ra kiadott Journey-t, a Thatgamecompany által gondozott játékot valamikor 2019-ben adják ki. A Supergiant Games stúdió Hades nevű játéka is az Epicnél debütál húsz dolláros kezdőáron, ebben az alvilágban kell küzdeni az ellenfelekkel.

Február 15-én érkezik meg a boltokba a Far Cry: New Dawn, a Ubisoft népszerű sorozatának következő része, teljesen új stílussal, Playstation 4 és Xbox One konzolra. Nagy durranásnak ígérkezik a Mortal Combat 11 is, melyet január 17-én fognak részletsebben bemutatni, és április 23-án már a boltokban lesz.

A No Man's Sky-t jegyző Hello Games stúdió legújabb szerzeménye a The Last Campfire, amelynek a látványvilága a kasszasiker animációs mesefilmeket idézi. A Bioware pedig az Anthem bemutatásával csillantotta fel a rajongói előtt a szerepjátékos képességeit, a következő Dragon Age-ről viszont nagyjából csak annyit árult el, hogy olyan is lesz.

A Nintendo szerzett a Switchre egy exkluzív Marvel címet a Team Ninja fejlesztésében, ez lesz a Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, és bejelentette a Super Smash Bros. első letölthető karakterét: Joker lesz az a Persona 5-ből.

A következők pedig a díjazott játékok:

Az év játéka: God of War

Legjobb hosszútávú játék: Fortnite

Legjobb játékrendezés: God of War

Legjobb narratíva: Red Dead Redemption 2

Legjobb művészeti tervezés: Return of the Obra Dinn

Legjobb zene: Red Dead Redemption 2

Legjobb hangmérnöki munka: Red Dead Redemption 2

Legjobb teljesítmény: Roger Clark a Red Dead Redemption 2-ben, Arthur Clarke szerepében

Legnagyobb hatású játék: Celeste

Legjobb mobiljáték: Florence

Legjobb AR/VR játék: ASTRO BOT Rescue Mission

Legjobb Akciójáték: Dead Cells

Legjobb Akció/Kalandjáték: God of War

Legjobb szerepjáték: Monster Hunter: World

Legjobb harcos játék: Dragon Ball Fighter Z

Legjobb családi játék: Overcooked 2

Legjobb stratégiai játék: Into the Breach

Legjobb sportjáték: Forza Horizon 4

Legjobb többszereplős játék: Fortnite