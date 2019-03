Itt a Google nagy bejelentése, a Stadia játékstreamer

Korábban is felröppentek arról hírek, hogy a Google elindítja a saját játékstreamer platformját, aminek lényege, hogy a gyengébb gépeken is futnának a legújabb játékok. Stadia lesz a neve, saját kontroller jön hozzá, de a legnagyobb újítás az lesz a konkurens szolgáltatásokhoz képest, hogy a keresőcég összefűzi a Youtube-bal, és nemcsak gépeken, hanem telefonokon is játszhatóvá teszi akár a legújabb Assassin's Creedet is.



A Verge beszámolója szerint az utóbbi úgy fog kinézni, hogy miután a Youtube-on megnézünk mondjuk egy gameplay-videót, a videó után megjelenik egy gomb, amire kattintva elindul a saját gépünkön is a játék, akkor is, ha egy gyenge laptop előtt ülünk. A Stadiát a Game Developers Conference-en mutatták be, a Google vezérigazgatója, Sundar Pichai jelentette be azzal a szlogennel, hogy

„építsünk játékos platformot mindenki számára”,

ezért fontos, hogy könnyen megosztható és azonnal elérhető legyen, egy kattintással.

Az eljárás lényege, hogy a nagy erőforrást igénylő játékokat nem a saját gépünk, hanem egy nagy teljesítményű számítógép szolgálná ki, ami szerveren továbbítaná a játék képét és hangját a saját eszközünkre. Ha a netkapcsolat kellően gyors, a játékélmény pont olyan lehet, mintha a játékot egy helyi eszközön futtatnánk.

A technológia nem új, a Microsoft is dolgozik a saját digitális platformján, akárcsak a hardvergyártó Nvidia, illetve az Amazon, a Sonynak pedig már van saját játékstreamere: a PlayStation Now 99,99 dollár éves előfizetési díjért több mint 700 játékhoz nyújt hozzáférést.

Viszont a Youtube-os támogatás óriási lehetőségeket rejt, nemcsak azt tudjuk megnézni majd, ahogy egy vlogger/influencer játszik a legújabb lövöldözős játékkal, hanem a videó végén megjelenik egy Play gomb, kattintunk, és hopp, már el is indult a játék.

Mivel a Google-é a rengeteg okostelefonon futó Android operációs rendszer is, ezért a Stadia telefonos támogatást is kap, na meg tévéset is. Sőt, a Google ráfekszik arra is, hogy nagyon könnyen tudjunk váltani a különböző képernyők között, akár azt is megtehetjük, hogy a nappaliban játszunk a tévén, aztán a dolgozószobában a laptopon folytatjuk, de akár a vécére is magunkkal vihetjük a legújabb lövöldözős játékot a telefonunk képernyőjén. Ezt be is mutatta a Google a konferencia színpadán, először egy átlagos laptopon indították el az új Assassin's Creedet, majd egy Pixel mobilon folytatták a játékmenetet, utána egy asztali PC következett, majd egy Chromebook, végül pedig egy tévé, amihez csupán egy Chromecast Ultra sticket csatlakoztattak.

A játékokat már meglévő kontrollerrel is lehet majd játszani, de azért a Google inkább ajánlja a sajátját, mert azon lesz két extra gomb is, az egyikkel a Google asszisztensét érjük el, ami játék közben ad segítséget vagy plusz információkat, amikre szükségünk lehet, a másik pedig egy Youtube gomb, amivel azonnal streamelhetjük a gameplayünket a videómegosztóra, akár 4K és 60fps minőségben.

A Doom Eternal lesz az első játék, ami megjelenik a Stadián, és támogatja a 4K felbontást, HDR-t és 60 fps-es játékot.

Arról nem esett szó, milyen árazással indul majd a Stadia, viszont még idén kipróbálható lesz, a bejelentés szerint az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Európa nagy részén, de azt, hogy ebbe Magyarország beleesik-e, egyelőre nem tudni.