Minden más sportolónál többet adózott egy Dota 2 játékos tavaly a finneknél

Minden más finn sportolónál többet adózott tavaly, az OG nevű Dota 2 csapat játékosa, Topias Miikka “Topson” Taavitsainen, aki 2018-ban közel kétmillió dollárt keresett, miután csapatával megnyerte a játék legrangosabb versenyét – írja a The Esports Observer.

Finnországban november elsején évről évre közzéteszik minden állampolgár és cég befizetett adójának összegét. Az adatokhoz ingyen hozzá lehet férni, a finn újságírók pedig össze is szokták szedni a legtöbbet adózó (vagyis valószínűleg legjobban fizetett) celebeket és sportolókat. Így tett többek közt az Yleisradio Oy is, és bár a listájukról hiányzik több prominens sportoló, jelen állás szerint úgy néz ki, hogy egy videojátékos, az OG nevű csapat sztárja, Topson fizette a legtöbb adót, és ő is kereste a legtöbbet tavaly.

Topson közel egymillió eurót adózott le, és több mint 1,87 millió dollárt keresett tavaly, nem kis részben annak köszönhetően, hogy az OG nyerte meg a 2018-as The Internationalt, a legnagyobb Dota 2-tornát. Az OG aztán idén az első csapat lett, ami duplázni tudott, így az öt játékos az esport-rekordnak számító 34 millió dolláros össznyereményből 15,6 millió dollárt dobhatott szét egymás között.

Az esportsearnings.com adatai szerint a finn esportolók tavaly 6,9 millió dollárt szedtek össze, amiből 5,19 milliót szereztek Dota 2 játékosok. Topson mellett a szintén az OG-ben játszó Jesse "JerAx" Vainikka és a Team Secretet erősítő Lasse Aukusti "MATUMBAMAN" Urpalainen is hozzájárultak a dologhoz – MATUMBAMAN amúgy két éve volt a legtöbb adót fizető finn sportoló.

A dologhoz persze hozzátartozik, hogy a legtöbbet adózó sportolók nem feltétlenül egyenlőek a legtöbbet kereső sportolókkal. Az NHL finn sztárjai, a Forma-1–es veterán Kimi Räikkönen, és mercedeses honfitársa, Valtteri Bottas, vagy éppen az NBA-ben a Chicago Bullsnál kosarazó Lauri Markkanen mind jóval többet kerestek Topsonnál - csak ők nem Finnországban adóznak.