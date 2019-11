Feltuningolták a Google Stadia indulását

Kedden indul el a Google Stadia videojátékos szolgáltatása, amihez a felhasználói oldalon csak egy online eszközre és bika netkapcsolat kell, hiszen minden más a felhőben fut. Eredetileg tizenkét játékkal akart elindulni a Google, ám az utolsó pillanatban felbővítették a listát huszonkettőre.

A frissen hozzáadott címekkel ez a végleges lista:

Assassin's Creed Odyssey Attack on Titan: Final Battle 2 Destiny 2: The Collection (available in Stadia Pro) Farming Simulator 2019 Final Fantasy XV Football Manager 2020 Grid 2019 Gylt Just Dance 2020 Kine Metro Exodus Mortal Kombat 11 NBA 2K20 Rage 2 Rise of the Tomb Raider Red Dead Redemption 2 Samurai Shodown (available in Stadia Pro) Shadow of the Tomb Raider Thumper Tomb Raider 2013 Trials Rising Wolfenstein: Youngblood

Az is kiderült, hogy a Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint még idén év vége előtt elérhetővé válik, 2020 elején pedig a Doom: Eternal, a Watch Dogs: Legion, a Gods & Monsters és a Cyberpunk 2077 kerül fel a Google szervereire.

Sajnos megint földrajzi korlátozás lesz érvényben, és eleinte csak az Egyesült Államokban, Kanadában, az Egyesült Királyságban, Írországban, Franciaországban, Spanyolországban, Hollandiában, Belgiumban, Dániában, Svédországban, Norvégiában és Finnországban lesz Stadia.

Nem valószínű, hogy VPN segítségével érdemes kicselezni a földrajzi korlátozást, amivel sokan élnek a Netflix és más videós szolgáltatás esetében. A játékok ugyanis nemcsak masszív letöltési sebességet igényelnek, de a válaszidőnek is elég jónak kell lennie. Hogy jó legyen az online gaming, ahhoz a hazai távközlési cégeknek is lépéseket kell tenniük, és ki kell építeni azt az alapinfrastruktúrát, amelybe a Google be tudja költöztetni a szolgáltatását.

(The Verge)