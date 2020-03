Majdnem olyan lesz az új Xbox, mintha a PC-nket fejlesztenénk

Nagy vonalakban eddig is tudtuk, mi kerül a Microsoft következő generációs konzoljába, de hétfőn pontosítottak néhány részletet az Xbox Series X-ről. Azt már eddig is tudtuk, hogy egy AMD Zen2-es processzor kerül majd a konzolba, de most az is kiderült, hogy 8 magos lesz, 3,8 GHz-es órajellel.

16 GB GDDR6 memória kerül a Series X-be, valamint egy 1 TB-os NVME SSD, ami mellé a Seagate-el közösen kifejlesztettek egy 1 terrás bővítőkártyát, az Xbox Series X Storage Expansion Cardot, amiből többet is betolhatunk a konzol hátulján található foglalatokba, ezzel bővítve a tárhelyet. Elvileg ezek e kártyák teljes mértékben utánozni tudják majd az SSD teljesítményét. Természetesen USB-n át is lehet majd más merevlemezeket is csatlakoztatni, amire elmenthetjük a játékainkat, de hogy játszani is tudjunk velük, ahhoz telepítenünk kell majd a játékokat vagy az SSD-re, vagy egy bővítőkártyára.

Akit minden apróság érdekel, annak ajánlom figyelmébe az Xbox táblázatát.

Az új konzollal új kontroller is érkezik, bár ez sokkal kevésbé lesz probléma, mint mikor 360-ról One-ra váltottunk, ugyanis a Series X kompatibilis lesz a jelenlegi generációs kontrollerjeinkkel. Az új nem is nagyon tér el a mostanitól, a dizájn szinte teljesen megegyezik. Változás leginkább az irány- és vállgomboknál, valamint a ravaszoknál látható. Az iránygombok hasonlítanak a 360-as kontrollerre, és nem csak föl, le, jobbra és balra lehet majd nyomni őket, hanem átlósan is. A vállgombok és a ravaszok kicsit kerekebbek, kicsit csúszásgátlósak. Természetesen az Xboxosok se úszhatják meg, így az új kontroller megosztó gombbal érkezik, hogy aztán soha senki ne küldjön senkinek játékklippeket, amik csak azért készülnek, mert lusta kikapcsolni.

A Polygon szerint az is esélyes, hogy ha már az Xbox One-hoz néhány gyártó már előállt vezeték nélküli headsetekkel, akkor azok az új konzollal is működnek majd.

Ha így nézzük, akkor hasonlóan egy PC fejlesztéséhez, a drága perifériákat megtarthatjuk, elég a gépet kifizetnünk.

Ha már a régi jó dolgoknál tartunk: a Series X teljes mértékben áthidalja majd a generációs szakadékokat, és minden eddigi Xbox-játék elfut majd rajta (még akár jobban is néznek majd ki). A Smart Deliveryvel ha egy játékot megveszünk az egyik Xbox konzolra (és a kiadó engedélyezi), onnantól kezdve minden generációra megkapjuk a játékot, nem kell konzolonként újra megvenni. Ez igaz a CD-s játékokra is – de megint csak akkor, ha a kiadó hozzájárul.

A Microsoft online prezentációiból kedden és szerdán valószínűleg még többet megtudunk majd (talán azt is, hogy pontosan mikor kerül a polcokra a Series X, bár azt tudjuk, hogy karácsony körül).