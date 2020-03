Járványkezeléssel bővül a hírhedt Plague Inc. játék

A koronavírus-járvány kitörésének kezdetén újra felkapott lett a pár éve kiadott Plague Inc. nevű világjárvány-szimulátor, amelyben egy képzeletbeli pusztító vírus kell minél szélesebb körben elterjeszteni. Most ezt fejlesztik tovább egy olyan móddal, amelyben a járványt kell megakadályozni.

Az eredeti a játék nem épül erős tudományos alapokra, és nem modellezi pontosan egy valódi gyilkos kórokozó terjedését, de azért a fejlesztők igyekeztek közelíteni a valósághoz. A most bejelentett fejlesztésben az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és más szervezetek szakértői segítségét is felhasználják

Minden játékos ingyen hozzáférhet majd az új játékmódhoz, azt viszont még nem tudni, hogy mikorra lesz kész.

A játékot készítő Ndemic Creations nevű társaság emellett negyedmillió dollárt adományozott a koronavírus elleni harc megsegítésére, fele-fele arányban a WHO-nak és a vakcina fejlesztését koordináló CEPI (Coalition of Epidemic Preparedness Innovations) globális szervezetek közt elosztva az összeget.

(PC Gamer)