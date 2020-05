Felújítva és eredeti zenékkel tér vissza a világ legjobb gördeszkás játéka

Újra kiadják a Tony Hawk's Pro Skater (THPS) 1 és 2-t., méghozzá felújított grafikával és az eredeti zenékkel, írja a CBR. Minden idők legjobb gördeszkás játéksorozatát szeptember 4-én adják Xbox One-ra, PS4-re és PC-re.

Ráadásul a remasterelt kiadásban szerepelnek majd az eredeti pályák, gördeszkások és azok a zenék, amelyeknek köszönhetően ma már kultikusnak számít a játék. Az eredeti soundtracken olyan előadók zenéi szerepeltek, mint a Dead Kennedys, a Suicidal Tendencies, Bad Religion vagy a Rage Against the Machine. Ezen kívül multiplayer opció is lesz a játékhoz. Akik előrendelik a játékot, azok megkapják kipróbálásra a korai demót is.

Mivel egy 1999-es és egy 2000-es játékról van szó, a remasterelt kiadást átoptimalizálták a mai konzolokra és kontrollerekre, és fejlesztették az analóg karok használatát is. Tony Hawk ezzel a bejegyzéssel ünnepelte a bejelentést:

A Tony Hawk-játéksorozat több mint 20 éve létezik, és ugyan hosszú évek óta vegetál a franchise, a korai játékoknak még mindig óriási rajongói bázisa van, és rengeteg cikk született arról is, hogy milyen hatással volt a játék zenéje az ezredfordulós korosztály ízlésére.

Ugyan az évek során rengeteg irányba fejlődött a játék, az első pár kiadásban egy gördeszkással vagyunk, akinek időre kell különböző feladatokat teljesíteni egy adott pályán, miközben különböző gördeszkás trükköket csinál, amelyekért pontokat kap. Az új kiadásban a régiek mellé új feladatok is kerülnek, illetve nem csak a kanapén tudunk majd ketten játszani, hanem online is. A kiadványban lesz gördeszkás karakter készítő és a pályatervező alkalmazás is. A feltuningolt újrakiadás 40 dollárba kerül majd.