Nyilvánossá teszik két ősklasszikus videojáték teljes forráskódját

Június 5-től bárki bármit csinálhat az eredeti Command & Conquer és a Red Alert forráskódjával – írja a GamesIndustry.biz. A lépést Jim Vessella, a Command & Conquer Remastered Collection producere jelentette be. A kiadó Electronic Arts így lehetővé teszi, hogy a klasszikus stratégiai játékokba belepiszkálva bárki programozni tanuljon, egyedi kiegészítőket hozzon létre, vagy átalakítsa a játékok elemeit.

A forráskódokra építve akár egy egészen új játékot is létre lehet hozni.

A forráskódok a felújított C&C-vel egyszerre lesznek elérhetőek. A .dll fájlokat is kiadják, így a játék kedvelői saját térképeket és egységeket is készíthetnek a játékhoz, és akár a játékmenetet is saját kedvük szerint formálhatják.

A LAN alapú többjátékos mód még nem lesz elérhető, mert a járvány miatt nem tudták tesztelni, de a fejlesztők prioritásként kezelik.