App segít korlátozni a gyermek Xbox előtt töltött idejét

A Microsoft kiadott egy Xbox Family Settings nevű appot, amivel a szülők korlátozni tudják a gyermekeik játékkonzol előtt töltött idejét. Az alkalmazás korai kiadása, amit egyfajta tesztverziónak tekinthetünk, Androidra és iOS-re adták ki. Az Apple eszközeire körülményesebben tölthető le, egy TestFlight nevű tesztelő app telepítése után lehet megszerezni, és 10 ezer főben korlátozták a résztvevők számát. Ebben bizonyos mértékig a Windows 10 pc-k használata is kezelhető.

Az app többek közt azokat a beállításokat hozza előtérbe, amelyek az Xbox.com oldalon is elérhetők, ám ott a menürendszer mélyén vannak, kevésbé tájékozott felhasználóknak nehezen előtúrhatók, így az új megoldás valóban nagy könnyítés a szülőknek. Bizonyos játékok esetében ki- és bekapcsolható az online játék, tartalmi szűrőket állíthatunk be a gyermek kora alapján, és azt is be lehet állítani, hogy a gyermek kikkel kommunikálhat a platformon.

Napi szinten lehet a gyermekekhez tartozó fiókok kijelzőidejét korlátozni, és jelentéseket kapunk az aktivitásukról.



Az Xbox Family Settings App mellett van még egy megoldása a Microsoftnak, a korábban bevezetett Family Safety App, amellyel még az Androidon is szabályozható a kijelző előtt töltött idő. Ez viszont korlátozottan vehető igénybe,egy angol nyelvű kérdőív kitöltése után.