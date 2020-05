Több mint 20 percet megmutattak az év egyik legjobban várt játékából

A Sony úgynevezett State of Play eseményeken keresztül mutatja be, hogy állnak az egyes videójátékos projektjei. Szerdán késő este a Last of Us Part II-ból mutattak be majdnem fél órányi játékmenetet, és a videó alapján úgy tűnik, hogy megéri várni a játékára – bár a rengeteg crunch (eszméletlen mennyiségű túlóra) talán túlzás volt.

A videó alapján a játék alapjaiban nem tér el az első résztől: sötét helyeken kell lopakodni emberek és a fertőzöttek körül. Úgy tűnik, hogy bekerült némi Uncharted-jellegű kalandelem is a játékba, mert a videóban láthattuk, ahogy Ellie kötélhintázik és motorcsónakozik. A fegyverek is alakíthatóak, és nem csak praktikus, hanem látványbeli fejlesztéseket is lehet rájuk pakolni.

A fejlesztők egy aranyos kis termékelhelyezést is elrejtettek a játékban: az egyik ellenfél, akit Ellie kíméletlenül torkon szúr egy PS Vita kézikonzolon Hotline Miamit játszik (ami most épp 4500 forint a PS Store-ban).

A történetről egyelőre annyit tudunk (mármint azok, akik nem vetették rá magukat a nemrég kiszivárgott információkra), hogy Ellie 19 évesen útra kel. A helyszínek között lesz Seattle városa, ahol a fertőzötteken kívül két ellenséges banda kereszttüzét is túl kell élnünk.

Ha minden jól megy, akkor a sok halogatás után a játék június 19-én érkezik PlayStation 4 konzolokra.