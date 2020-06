Nem lesz olcsó az új PlayStation

Jim Ryan, a Sony Interactive Entertainment vezérigazgatója abban bízik, hogy nem húzódik majd el a válság, és nem jelent majd túl nagy problémát a játékosoknak, hogy kifizessék a PlayStation 5 borsos árát – írja a Gamesindustry.biz. Az új konzol akár 499 dolláros árat is meghaladhatja, ami egy esetleges recesszió alatt sok játékos számára túl nagy kiadást jelenthet. A Playstation 4 2013-ban 399 dolláros áron indult, és sokak szerint ezzel nyerte meg a harcot a drágább Xbox One ellen.

Ryan reméli, hogy nem így lesz, és úgy gondolja, hogy ezt úgy kerülhetik ki, ha a vásárló a lehető legmagasabb értéket kapják az adott árért.

Ez alatt nem feltétlenül a legalacsonyabb árat értem. Az érték sok tényező kombinációja. A mi területünkön játékokat jelent, hogy hány játék van, a játékok mélységét, a játékok méretét, a játékok minőségét, a játékok árát... Ezek mind, és hogy ezek a tényezők hogyan használják ki a platform adottságait

– mondta Ryan.

Több játék megjelenését is kitolták, így a The Last of Us Part 2 június közepén, a Ghost of Tsushima pedig júliusban érkezik. Ryan szerint ezekre azért volt szükség, mert a járvány okozta bizonytalanságban nem tudták, milyen problémák merülhetnek fel.

A konzol megjelenési dátuma egyelőre még titok, de változatlan, tehát valamikor decemberben érkezik.

A nagy marketinges események elmaradása nem tesz majd jót egyik új konzolnak sem, és az USA-ban zajló tüntetések miatt a Sony elnapolta a csütörtökre tervezett új-generációs játékbemutatóját is.