Nem kell megvenni az új Xbox-ot, hogy a legújabb Microsoftos játékokkal játszhassunk

Az Xbox One játékok futnak majd a Series X-en is, és az Microsoft Game Studios új játékai kijönnek majd a mostani generációs Xbox-okra is – olvasható az Xbox közleményében. Phil Spencer, az Xbox-főnök a blogposztban azt írta, hogy azt akarják, hogy minden játékosuk kipróbálhassa a legújabb címeiket, mint például a Halo Infinite-et.

Nem leszel belekényszerítve a legújabb generációba

– írta Spencer, amivel valószínűleg arra utal, hogy a PlayStation 5-re bejelentett játékokról egyelőre úgy tűnik, hogy csak az új konzolra jönnek majd ki.

Ez igaz az Xbox One-os perifériákra is, tehát a sima és Elite kontrollerekre, valamint az adaptív kontrollerre is. Azt tervezik, hogy a Kinect-et igénylő játékokon kívül minden Xbox One cím játszható legyen majd az új konzolon is, így megvalósíthatják a visszafelé- és előre kompatibilitást.

Másokkal ellentétben mi hiszünk abban, hogy a játékos beruházásaid átköltözhetnek veled a következő generációra.

Azt is bejelentették, hogy szeptembertől ingyenes lesz az xCloud felhő alapú játékszolgáltatásuk – a Game Pass Ultimate előfizetők számára. Az xCloud-dal több mint 100 játékot lehet játszani a telefonunkon vagy a tabletünkön, és az Xbox Live is működik majd ezeken az eszközkön.

Így elképzelhető, hogy úgy valaki úgy játszik majd együtt a haverjaival az új Halo-val, hogy valaki a telefonjáról, valaki PC-ről, valaki Xbox One-ról és valaki Series X-ről játszik majd.

A Game Pass Ultimate az Xbox Netflix-szerű szolgáltatása, amivel havi előfizetés mellett több mint száz játékkal ingyen játszhatunk (köztük a legújabb Microsoft Game Studios játékok, mint például az új Ori, és ezek a megjelenés pillanatától ingyen elérhetőek). A konzolos Game Pass 3000 forint, ahogy a PC-s is (bár most épp 300 forint az első hónap, utána egy évig 1390), a Game Pass Ultimate – amiben benne vannak az Xboxos és a PC-s játékok, valamint az Xbox Live Gold (ami önállóan havi 2500 forint)– pedig az első hónapban 300, majd 4190 forint.

Ehhez a drágább verzióhoz csapódik hozzá szeptembertől ingyen az xCloud, amiről még nem tudni, hogy önállóan mennyibe kerül majd.